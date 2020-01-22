「鐵人行程」排滿春節！鄭文燦將造訪112間宮廟　發送春聯和福袋

▲鄭文燦發送「桃園福」新春福袋。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府22日於農曆年前最後一天上班日，依往例由市長鄭文燦到市府各局處辭歲，感謝同仁整年辛勞，並發送新春福袋「桃園福」御守吊飾，祈求新的一年大家平安順心；而今年春節期間，鄭文燦也將陸續造訪112間廟宇，發送春聯、新春福袋，和過去一樣的「鐵人行程」，把握和市民互動機會。

▲鄭文燦到市府各局處辭歲，並發送新春福袋「桃園福」。（圖／市府提供）



農曆年前的最後一個上班日，鄭文燦清早便率團隊到果菜市場、府內外局處辭歲拜早年，祝福市府同仁新年快樂，也慰勞大家整年辛勞。鄭文燦說，桃園的進步都有大家付出的影子，也期許即將迎接新年，大、小建設都能一一到位。

鄭文燦表示，今年的福袋「桃園福」為桃園求福，也為台灣祈福，正面以客家「桐花」和原住民泰雅族「祖靈之眼」圖騰，以閩南建築金型馬背為底，融合客家、原住民、閩南意象，象徵桃園是一個多元族群的地方，左側是書法大師朱振南題字「民和年豐」和今年發送的春聯一樣，祝福人民和諧、收成豐盛，期許新的一年市民安居樂業；背面有討喜的金鼠咬住錢幣，俗諺「金鼠咬錢進家門、福氣好運帶入門」，「鼠來寶」帶有富貴好運入家門的吉兆。

春節期間，鄭文燦和市府團隊在除夕將前往蘆竹誠聖宮、桃園景福宮、桃園慈護宮、蘆竹五福宮及中壢仁海宮參香祈福，大年初一至初九也將陸續造訪112間廟宇，發送春聯、新春福袋，和過去一樣的「鐵人行程」，把握和市民互動機會。包括桃園市副市長游建華、李憲明、秘書長黃治峯、副秘書長邱俊銘、秘書處長顏子傑等皆陪同發福袋。

►我該答應女友嗎？