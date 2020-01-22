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收百萬賄款與名車　前桃園縣長吳志揚機要秘書遭重判7年6月

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▲前桃園縣長吳志揚鄒姓機要秘書在2013年間涉及護航投資客變更農地案，涉嫌收取百萬賄款與名車，地院判處7年6個月有期徒刑。（圖／達志示意圖）

▲前桃園縣長吳志揚鄒姓機要秘書在2013年間涉及護航投資客變更農地案，涉嫌收取百萬賄款與名車，地院判處7年6個月有期徒刑。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園縣長吳志揚鄒姓機要秘書涉嫌於2013年協助黃姓等3位投資客，欲將農地變更為產業園區，事後獲贈百萬現金與BMW轎車一輛等，未料隔年卻因改朝換代土地變更失胎死腹中，地院法官重批鄒無法抗拒財物誘惑，損害國家法益，依貪汙治罪判處鄒有期徒刑7年6月、褫奪公權3年，本案還可上訴。

檢警調查，曾擔任前桃園縣長吳志揚機要秘書的鄒姓男子，於2013年間得知楊梅市仁美段產業創新條例，周圍農地可申請設立產業園區，農地有機會轉為工業用地，後來有53歲的黃姓男子、61歲的柳姓女子與51歲的魏姓女子等人透過鄒姓秘書，希望協助變更土地地目。

檢方查出，黃姓男子向鄒姓秘書建立聯繫管道，約定事成後贈送BMW轎車、與1000萬元現金酬庸，柳、魏2人則整合土地與負責說服地主參加，同時向桃縣府申請變更地目，過程中如遇行政阻擾，鄒就以不知情的吳志揚名義出面排解加速流程，但最終因為吳志揚未能連任導致開發案胎死腹中，鄒事後獲贈BMW轎車與百萬元現金。

檢方去年3月偵結，依貪汙治罪公務員對於職務上之行為期約、收受賄賂等罪嫌起訴鄒姓秘書與葉、宋，另黃等4人涉犯貪汙治罪對於公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪，考量認罪悔悟，花費甚鉅仍未達目的，偵結予以緩起訴處分。

桃園地院認為，鄒在偵訊時辯稱，黃男表示要買BMW給他代步，他認為掛自己名下會啟人疑竇，所以借朋友名字登記，黃男則稱自己開BMW，有問要不要也送他一台，鄒因一時貪心同意收賄，基於掩飾或隱匿因自己不違背職務收賄罪所得財物犯意明確，無法抗拒財物誘惑，損害國家法益，加上收賄金額不低，考量其並無前科且犯後坦承犯行，法官依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，判處鄒姓秘書有期徒刑7年6個月，褫奪公權3年，本案還可上訴。

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