影／法拉利姐、吃屎哥「中壢合開飲料店」原因曝光　 一開幕警方上門了

記者陳俊宏／綜合報導

「法拉利姐」張婷婷繼在新北市三重開飲料店後，18日與網紅「吃屎哥」游兆霖，一起在桃園中壢舉行合開飲料店開幕及粉絲見面會，兩人在店門口又唱又跳，結果可能是音樂聲太大，引來警員過來關切。

▲張婷婷和吃屎哥一起開飲料店，她說，日後兩人輪流顧店。（圖／東森新聞）

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「給你吃屎！給你吃屎，我是史上最強吃屎哥。」雖然冷氣團影響，寒風颼颼，但吃屎哥在攤位前熱力四射，賣力招攬客人。張婷婷表示，吃屎哥住中壢附近，想說一起開飲料店，日後她和對方輪流顧。

▲▼張婷婷和吃屎哥一起開飲料店。（圖／東森新聞）

張婷婷先前在台灣以餐車販售黑鮑魚香腸，但屢遭檢舉，之後她轉戰大陸開手搖飲料店又慘賠百萬；不過，她不氣餒，2019年在三重開飲料店後，18日又在中壢開店，她和吃屎哥並順便舉行粉絲見面會，現場熱鬧非凡。

不過，不少捧場的民眾說，都是買了飲料，才知道原來是法拉利姐的店。而可能是開幕粉絲會太吵，過程中來了兩名警察查牌照。當時張婷婷在攤子內，邊搖飲料邊往外看發生了什麼事，但絲毫不掃她的興致，她信心十足說，飲料店一定大賣。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼兩名員警前來關切。（圖／東森新聞）

▼張婷婷在攤子內，邊搖飲料邊往外看發生了什麼事。（圖／東森新聞）