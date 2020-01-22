桃機防範武漢肺炎疫情全面消毒　空橋候機室等防疫升級

▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，22日在第二航廈空橋、候機室入境區進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對大陸武漢肺炎疫情有擴大趨勢，桃園國際機場22日成立防疫應變小組，並在第二航廈空橋、候機室、登機門、手扶梯與電坡道扶手等處全面消毒，桃機公司指出，將以最嚴格標準全力配合疾管單位，為國人健康把關。

桃機公司22日下午3時30分在第二航廈執行防疫消毒作業，工作人員利用噴灑超微粒噴霧機，將稀釋藥劑噴灑旅客經常進入地區如空橋、登機門、候機室、手扶梯、電坡道扶手等設施，透過消毒與清潔頻率，減少病菌透過飛沫等傳染途逕。

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▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，在第二航廈進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司副總經理但昭璧說，有鑑於武漢肺炎疫情蔓延，適逢農曆春節假期國人出遊與台商返國尖峰，桃機將嚴陣以待，配合衛生福利部疾病管制署全面強化機場防疫工作，以最嚴格標準為國人健康把關，公司平時就有衛生安全工作小組編組，針對武漢肺炎疫情已成立防疫應變小組，協助疾管署人員執行武漢入境航班登機檢疫工作，並依旅客入境動線，強化航廈內各項設施強化消毒與清潔頻率。

此外，桃機公司也發布訊息將調整航廈公共區域空調箱風門，特別加大外氣換氣量，以降低病毒感染率與交叉感染，執行各種防疫必要措施，以阻絕疫情入侵，為向民眾與旅客宣導防疫措施，疾管署在桃機電子看板、出入境大廳、報到櫃檯、入境檢查、行李提領區等區域播放肺炎疫情防疫宣導，各航空公司也在中港澳地區入境航班抵達前，宣導衛教訊息。

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