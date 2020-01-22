　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機防範武漢肺炎疫情全面消毒　空橋候機室等防疫升級

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，22日在第二航廈空橋、候機室入境區進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，22日在第二航廈空橋、候機室入境區進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對大陸武漢肺炎疫情有擴大趨勢，桃園國際機場22日成立防疫應變小組，並在第二航廈空橋、候機室、登機門、手扶梯與電坡道扶手等處全面消毒，桃機公司指出，將以最嚴格標準全力配合疾管單位，為國人健康把關。

桃機公司22日下午3時30分在第二航廈執行防疫消毒作業，工作人員利用噴灑超微粒噴霧機，將稀釋藥劑噴灑旅客經常進入地區如空橋、登機門、候機室、手扶梯、電坡道扶手等設施，透過消毒與清潔頻率，減少病菌透過飛沫等傳染途逕。

請繼續往下閱讀...

▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，在第二航廈進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，在第二航廈進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃機公司副總經理但昭璧說，有鑑於武漢肺炎疫情蔓延，適逢農曆春節假期國人出遊與台商返國尖峰，桃機將嚴陣以待，配合衛生福利部疾病管制署全面強化機場防疫工作，以最嚴格標準為國人健康把關，公司平時就有衛生安全工作小組編組，針對武漢肺炎疫情已成立防疫應變小組，協助疾管署人員執行武漢入境航班登機檢疫工作，並依旅客入境動線，強化航廈內各項設施強化消毒與清潔頻率。

此外，桃機公司也發布訊息將調整航廈公共區域空調箱風門，特別加大外氣換氣量，以降低病毒感染率與交叉感染，執行各種防疫必要措施，以阻絕疫情入侵，為向民眾與旅客宣導防疫措施，疾管署在桃機電子看板、出入境大廳、報到櫃檯、入境檢查、行李提領區等區域播放肺炎疫情防疫宣導，各航空公司也在中港澳地區入境航班抵達前，宣導衛教訊息。

►「即日起，我退出老化黨。」

【更多新聞】

►桃園工程師買新房！色邀心儀女參觀　仗體型優勢性侵判刑3年10月

►400斤待宰豬仔「跳車」大街亂竄　波麗士封街捕獲亡命豬

►收百萬賄款與名車　前桃園縣長吳志揚機要秘書遭重判7年6月


ET快訊
武漢肺炎確診473例！專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒
100歲外婆突給紅包！孫女打開一看落淚　「一定要好好保存」
獨／Keanna再告謝和弦、莉婭！「絕地大反攻」追加2罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／5旬女確診台首例武漢肺炎　高雄疫情指揮中心提升為「二級開設」

桃機防範武漢肺炎疫情全面消毒　空橋候機室等防疫升級

影／首波返鄉潮湧現！國5南下時速不到40km　雙鐵、客運滿滿都是人

板橋站走到環狀線要7分鐘！他震驚問「大家可接受嗎？」　網一面倒：過太爽...

快訊／華航暫停2/10～2/27「台灣－武漢」航班　今起空服員全戴口罩

「可追的原因都斷掉」！女台商感染病因成謎　研究員：很可怕...

暖熱→濕冷→降雪　春節7天假天氣超有「層次」感　初五低溫下探12度

整桌澎派海陸好料！她曬「一個人年夜大餐」超懂享受　眾人暴動羨慕炸！

手刀快搶！AirAsia開航台北-沖繩　限時5天推單程「688元機票」

澳門首航遇武漢肺炎！星宇空服員將戴口罩服勤　桃機加強消毒防疫

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

快訊／5旬女確診台首例武漢肺炎　高雄疫情指揮中心提升為「二級開設」

桃機防範武漢肺炎疫情全面消毒　空橋候機室等防疫升級

影／首波返鄉潮湧現！國5南下時速不到40km　雙鐵、客運滿滿都是人

板橋站走到環狀線要7分鐘！他震驚問「大家可接受嗎？」　網一面倒：過太爽...

快訊／華航暫停2/10～2/27「台灣－武漢」航班　今起空服員全戴口罩

「可追的原因都斷掉」！女台商感染病因成謎　研究員：很可怕...

暖熱→濕冷→降雪　春節7天假天氣超有「層次」感　初五低溫下探12度

整桌澎派海陸好料！她曬「一個人年夜大餐」超懂享受　眾人暴動羨慕炸！

手刀快搶！AirAsia開航台北-沖繩　限時5天推單程「688元機票」

澳門首航遇武漢肺炎！星宇空服員將戴口罩服勤　桃機加強消毒防疫

抽菸免疫力↓！專家曝「4預防妙招」剋武漢肺炎...油炸、辣先停

馬英九金鼠福卡來了！　發放時間、地點一次看

高鐵車上驚見「咳嗽魔人」！全部人默默戴口罩　她氣炸：什麼心態？

國民黨「野生中常會」結論…不改黨名　網一看手板全崩潰：比國中佈告欄還醜

武漢肺炎、流感...全球緊張！營養師「4大保健品」預防中鏢好過年

把最好的都給家人！主衛浴室改造成休憩區　坐擁無敵海景超幸福

金在中328台北開唱！門票下月開賣　嘴甜講中文約粉絲：不見不散

劉揚偉喊鴻海今年目標成長3~5%　車電攜手FCA最快2022年量產

武漢肺炎確診473例！陸專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒

遠雄人壽2019年全年營業收入980億元　年成長30%「獲利20億元」

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

公車司機苦拚5年！年終金額逼哭女兒

命理師掛保證...鼠年出生一生順遂

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

9歲陸童確診A流　　疾管處：一早就離境

娶越妻！台男慘失業曝下場　網秒閃瞎

女台商病因成謎　研究員：很可怕

好市多喪屍狂掃20盒　他：口罩之亂開始了

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

貼春聯「最佳時機」曝光！超過時間恐衰整年

武漢肺炎延燒！藥師曝戴口罩5步驟

更多熱門

相關新聞

今年春節桃機更塞！運量估會破去年尖峰

今年春節桃機更塞！運量估會破去年尖峰

桃園國際機場每年旅運量急速成長，預估今年春節在1/22~1/24及1/28~2/1，單日旅運量都有機會超過去年最多的16.3萬人次。但第三航廈工程3度流標，交通部要求桃機公司簡化設計、控制預算，預計今年2月中旬提出檢討方案報部，核定後繼續往下推動。

無人機鬧桃機　20航班盤旋「塞到中南部」

無人機鬧桃機　20航班盤旋「塞到中南部」

無人機闖桃機！影響12航班

無人機闖桃機！影響12航班

即／無人機跨年夜大鬧桃園機場　多航班被擾亂

即／無人機跨年夜大鬧桃園機場　多航班被擾亂

桃機觀景台再出發！12/28啟用

桃機觀景台再出發！12/28啟用

關鍵字：

桃機防範武漢肺炎疫情第二航廈全面消毒為國人健康把關

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原「確認來自野味」

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面