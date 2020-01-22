新春「桃園福」御守福袋　游建華：全台各縣市中最獨特

▲「桃園福」御守福袋，游建華指稱，是全台所有縣市中最獨特的。（圖／大溪區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

施政滿意度第一名的市長，發送給市府團隊的新春福袋，也不一樣！桃園市副市長游建華22日代表市長鄭文燦，抵大溪區公所致贈「桃園福」御守福袋給區所同仁。游建華說，市長鄭文燦是六都施政滿意度民調第一名，今年的福袋仿日本寺廟御守設計，是全台所有縣市中最獨特的，期拿到的市民朋友，在滿滿的祝福中，鼠年平健康。

▲發送福袋。（圖／大溪區所提供）

游建華說，桃園市的各項大小建設，在市長鄭文燦帶領市府團隊下，正邁大步全力開展。因此在農曆年前的最後一個上班日，代表鄭市長向區所同仁辭歲，同時發送新春福袋，感謝大家一整年的辛勞。

「桃園福」福袋參考日本寺廟御守設計，除了為桃園求福，也為台灣祈福，正面以客家「桐花」和原住民泰雅族「祖靈之眼」圖騰，以閩南建築金型馬背為底，融合客家、原住民、閩南意象，象徵桃園是一個多元族群的地方。

左側是書法大師朱振南題字「民和年豐」和今年發送的春聯一樣，祝福人民和諧、收成豐盛，期許新的一年市民安居樂業；背面有討喜的金鼠咬住錢幣，俗諺「金鼠咬錢進家門、福氣好運帶入門」，「鼠來寶」帶有富貴好運入家門的吉兆。

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