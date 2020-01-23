桃園春節多項貼心服務不打烊　期市民安心過好年

▲桃園春節多項服務不打烊，相關資訊製作成LINE圖卡。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府22日指出，春節7天連假，儘管多數人休假，但市府仍推出多項春節服務不打烊措施，包含「環境清潔不打烊、交通運輸不打烊、醫療食安不打烊、社福關懷不打烊、觀光走春不打烊、漁銷動保不打烊、運動場館不打烊」及「藝文充電不打烊」等服務，並將相關資訊製作成LINE圖卡，期讓市民朋友安心過好年。

市府推出多項春節服務不打烊措施，在「環境清潔不打烊」方面，復興區以外各區1月23日（小年夜）正常清運，1月24日（除夕）、29日（初五）9時起清運1趟且夜間停收，1月25日（初一）至28日（初四）停收，1月30日（初六）恢復正常清運。

復興區1月22日至23日（小年夜）正常清運，1月24日（除夕）、27日（初三）8時起清運1趟且夜間停收，1月25日（初一）至26日（初二）及1月28日（初四）至29日（初五）停收，1月30日（初六）恢復正常清運。

「交通運輸不打烊」方面，機場捷運將於1月22日至23日（小年夜）、1月28日（初四）至31日返鄉及收假高峰期間，延長營運至次日凌晨1時。另外，計程車服務自即日起至1月29日（初五），單趟加收50元，機場排班計程車單趟加收100元；1月23日（小年夜）至29日（初五）路邊停車場不收費、公有路外停車場正常收費，桃園及中壢拖吊保管場自8時自24時照常提供領車服務，交通號誌維修、路平通報則為全天不打烊。

「醫療食安不打烊」方面，1月23日（小年夜）至29日（初五），桃園將有11家急救責任醫院提供24小時急診服務；其餘包括黑心、不法食品檢舉專線（0800-285000）、食品中毒通報專線（0937-466695）、毒品防制諮詢及戒毒服務專線（0800-770885）、1925安心專線及1966長照服務專線等，維持提供24小時諮詢服務。

「社福關懷不打烊」方面，桃園市街友外展中心及人安基金會中壢站在1月24日（除夕）至29日（初五）10時至13時將設立熱食供應站提供街友泡麵、熱食服務；針對獨居老人，於1月23日（小年夜）至29日（初五）也提供送餐服務，讓他們也可以享受到溫暖的過年。

「觀光走春不打烊」方面，除了1月24日（除夕）休園，風景特定區如虎頭山、角板山、小烏來等，在春節期間一樣不打烊。「漁銷動保不打烊」方面，竹圍漁港在春節期間皆是從8時營業至18時，永安漁港則是1月24日（除夕）開放至15時，春節其餘時間則皆從8時營業至19時。

「運動場館不打烊」方面，桃園國民運動中心、中壢國民運動中心、南平運動中心、平鎮國民運動中心、蘆竹國民運動中心及桃園市立蘆竹羽球館於1月26日（初二）至29日（初五）每日8時至16時開放。「藝文充電不打烊」部分，城市故事館群的開放時間皆不同，請市民朋友多加利用LINE圖卡公告，外出前記得也要先確認各館舍開放時間。

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