桃園工程師買新房！色邀心儀女參觀　仗體型優勢性侵判刑3年10月

▲桃園市徐姓男子因對女性友人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機硬上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

在某科技業擔任工程師的桃園市徐姓男子前年購買新厝，邀約傾慕的女性友人參觀新房，女子欣然赴約，徐男趁兩人獨處時，不顧女子反抗將其強押上床，用力扯掉內衣褲性侵得逞，女子不甘受辱驗傷提告；桃園地院日前審理後依強制性交罪判處徐男3年10個月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，40歲的徐姓男子於2018年4月19日先邀約心儀女子用餐，期間以他新買的房子為由邀約女子參觀，女子不疑有他欣然赴約，當晚9時許徐男帶女子到其新厝參觀時，進入房間後突然向女子表達傾慕之意，徐男還進一步想發生親密關係，但女子認為兩人僅是朋友關係嚴詞拒絕。

徐男此時仗著體型優勢，將女子強壓上床，不顧女子抗拒尖叫，徐男仍強行脫去女子衣服與內褲性侵得逞，女子事後報警並到醫院驗傷提告；徐男偵訊時坦承犯行，辯稱因一時衝動才違反女子意願與其性交，事後也透過調解委員會以10萬元和解。

受害女子提出LINE對話截圖、驗傷報告等證據佐證，桃檢偵結依強制性交罪嫌提起公訴；法官認為，徐男和女子僅為朋友關係，為滿足自身性慾，不顧對方反對強行性交，造成女子心理創傷甚鉅，考量犯後坦承，並以10萬元達成和解，態度尚可，辯護人向法官求處緩刑，法院考量徐犯罪手段非輕，法官審理後仍依強制性交罪判徐男3年10個月有期徒刑，還可上訴。

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