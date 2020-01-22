400斤待宰豬仔「跳車」大街亂竄　波麗士封街捕獲亡命豬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區21日晚間發生「人豬大戰」！一輛大貨車從新北市載了10頭豬仔準備開往桃園市龜山區某屠宰場屠宰，疑似路面顛波導致豬隻從卡車上豬籠鬆脫，其中一頭400台斤豬仔趁機逃脫在街頭亂竄，司機趕檢報警請求協助，大林派出所6名員警立即封街抓豬，避免豬隻亂竄危及行人車輛安全，經過約半小時圍捕後終於逮住這頭亡命豬仔送上卡車。

▲桃園市龜山警分局員警封街抓豬，費了九牛二虎終於抓住逃亡大豬送上卡車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局大林派出所接獲「有豬在馬路上亂跑」報案，原本以為是惡作劇報案電話，員警到場果真發現一頭豬仔正在大街上逃竄，司機與助手在後追捕，6名員警到場後立即封街抓豬，合力將豬仔感到街角，但豬仔很聰明就是不進角落，經過幾次試探性驅趕後還是上當被趕到角落，陳姓司機立即以袋子套裝豬頭上，避免豬仔緊張再度亂竄，警民通力合力將豬仔推回大貨車豬籠內，結束豬仔亡命大逃亡。

陳姓司機感謝員警協助抓回豬仔，若是跑了一頭不但要賠錢，還得面臨老闆責罵，這個農曆春節也難過了；大林派出所所長盧長賢說，當警察這麼久，在市區抓豬還是第一次，還好順利抓回豬仔，提醒大貨車司機要注意運送豬隻鐵籠關緊，以避免掉落影響交通。

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