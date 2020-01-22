美CDC「武漢肺炎疫情圖」將台灣列入中國　外交部要求修正





▲美國疾病管制暨預防中心發表武漢肺炎疫情地圖，將台灣與中國大陸標為同一顏色。（圖／翻攝自美國疾病管制暨預防中心網頁）

記者袁茵、蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎持續蔓延，截至22日早上7時，央視公布大陸共確診323例，其中死亡6例，總共13省市出現病例。外交部22日表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）將我與中國大陸標示為同一顏色區塊，納入中國地圖，已於第一時間向美方交涉，要求修正。

外交部發言人歐江安表示，美國疾病管制暨預防中心（CDC）於21日就「2019中國武漢新冠狀病毒」引發肺炎的疫情報告，其中圖示將我國與中國標示為同一顏色區塊納入中國地圖，此外報告列出確診病例國家時，除中國以外，僅列泰國、日本、韓國及美國，未提及臺灣，似有誤將臺灣列入中國分析的疑慮。

歐江安說，外交部已於第一時間向美方交涉，說明上情，並電示駐美國代表處進洽美國相關單位要求修正。本案如果有進一步發展，將適時對外說明。

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