武漢肺炎驚傳「超級傳播者」！1人傳染14醫護　疾防控中心說話了

記者趙蔡州／綜合報導

國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山日前透露，有1名武漢肺炎病患讓14名醫護人員感染新型冠狀病毒，引發外界擔憂是否已經出現「超級傳播者」。中國疾病預防控制中心主任高福22日表示，目前沒有證據顯示已經有超級傳播者。

▲中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福。（圖／翻攝自大陸國務院新聞辦公室）

SARS專家鍾南山20日在央視專訪上透露，武漢肺炎（新型冠狀病毒）已經出現「人傳人」的現象，武漢有1名病患就讓14名醫護人員感染該疾病；武漢政府隨後也立刻通報證實，當地確實已經有15名醫護人員遭感染，引發外界擔憂是否已經有「超級傳播者」出現，甚至可能演變成為另一場SARS。

大陸國務院新聞辦公室22日召開記者會，中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福出面回答相關問題。他表示，對於此新型冠狀病毒還在不斷認識的過程中，所以「還沒有證據說已經有超級傳播者」，但是未來都會密切關注，這也是他們防疫的重要方向。

▲高福表示，新型冠狀病毒還在不斷認識的過程，還沒有證據已經有超級傳播者出現。（圖／路透社）

根據《環球時報》報導，大陸全境感染「新型冠狀病毒」肺炎確診已達543例，湖北省另奪17命。鍾南山指出，根據目前的資料，新型冠狀病毒「是肯定的人傳人，在廣東有2個病例，沒去過武漢，但家人去了武漢後染上了『新型冠狀病毒肺炎』，現在可以說，肯定的，『有人傳人的現象』。」

鍾南山表示，許多冠狀病毒都是藉由哺乳動物傳染給人類，包含SARS、MERS等，都是從某個野生動物來的，中間有一個宿主，然後再感染人類，所以這次的新型冠狀病毒應該也是來自野生動物，不排除是竹鼠、獾等，「除了戴口罩、量體溫等防疫措施外，也要改變習慣，不要再吃野味了。」