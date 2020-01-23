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野味引爆武漢肺炎！第二例死者曝光　是華南市場「海鮮店老闆」

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▲▼武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光：活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

▲武漢肺炎源頭指向當地市場野味，其中第二例死亡患者為市場海鮮店老闆。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴散，截至22日晚間已有17人死亡，源頭指向當地華南海鮮市場一家違法野味攤。其中，官方通報的第二例死亡患者熊姓男子，也是華南海鮮市場一間海鮮店的老闆。

根據《新京報》報導，熊姓老闆的店鋪位在東區六街6號，主要販售砂蝦，卻住在西區，緊鄰市場旁邊。附近攤商透露，由於生意需要，熊男經常出入市場西區，偏偏西區是這次肺炎疫情的重災區，「生病的80%都在西區」。

攤商回憶，熊男個子不高，說話聲音洪亮，平時生活非常規律，凌晨3、4點在海鮮市場配貨，忙到8、9點就閒下來，常常穿過海鮮市場東區北側出口，來到一家餐廳門口下象棋，每天都是如此，如今聽聞熊男離世，讓他有點意外。

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲市場已遭官方關閉。（圖／路透社）

這名攤商說，熊男有三個女兒，都在華南市場做生意，但熊男過世後，三個女兒曾回到市場，之後就沒再出現過，他猜測女兒們可能已經被隔離。

根據官方通報，熊姓男子69歲，2019年12月31日發病後，今年1月4日病情加重，轉入武漢市金銀潭醫院急救，但入院時嚴重心肌炎、腎功能異常、多臟器功能嚴重受損，有肺纖維、肺積水及胸膜增厚等症狀，於1月15日00點45分搶救無效死亡。

▲▼武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸官方證實，新型冠狀病毒來源是一家非法銷售的野生動物攤販。（圖／翻攝自微博）

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

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