嚴防武漢肺炎！移民署宣布即日起　禁止大陸武漢旅遊團入境

▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，22日在第二航廈空橋、候機室入境區進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署為配合武漢肺炎防疫政策及確保國人健康，已針對觀光局所提供預計於1月底前來臺團體旅遊之武漢團共計24團429人，辦理廢證並通知台灣方面接待旅行社協處後續退費退團事宜，移民署宣布從22日開始起暫停核發武漢旅遊團的入境許可，嚴防疫情蔓延擴散。

▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，22日在第二航廈空橋、候機室入境區進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署表示，目前移民署決定暫緩開訪湖北省大陸居民申請來台觀光、包含專業商務交流、健檢醫美、就醫及探親都全部停止，如果已經持有移民署核發的入出境許可證，也請延後來台，施行內容細節目前也透過移民署網站公告週知。

移民署說：也提醒湖北省對岸居民，不要嘗試利用小三通落地簽至離島地區旅遊，返鄉過節的陸籍學生、已入境的大陸人士，也應做好自主防護準備，共同防堵疫情延燒。防疫如同作戰，為超前部署防疫工作，政府各部門已加強醫療整備及防疫宣導，全力將疫情阻絕境外。

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