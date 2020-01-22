陸委會：武漢來台各申請管道「暫緩處理」　已核准的「勸阻延後」

▲最先爆出武漢肺炎的華南海鮮市場已被封鎖。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸武漢肺炎疫情持續擴散，陸委會22日宣布，為了避免人員移動造成疫情擴散傳播風險，除了武漢旅行團及個人旅遊的申請案暫停以外，對武漢市以專業、商務、健檢醫美等交流管道來台的申請案，也都暫緩處理，「已核准來台的交流者，則以勸阻方式，建議其延後來台。」

陸委會表示，因應自中國大陸武漢返台之國人出現嚴重特殊傳染性肺炎個案首例，22日上午緊急邀集觀光局、疾管署、移民署等機關開會研商，為本次防疫需求及確保人員健康，近期應避免非必要之兩岸人員往來，促請相關機關針對中國大陸湖北省人員（特別是武漢市）來台配合因應安排，做好防疫準備工作。

陸委會提到，考量避免人員移動的疫情擴散傳播風險，對於近期武漢旅行團及個人旅遊採取暫緩來台措施。另對武漢市以專業、商務、健檢醫美等交流管道來台之申請案，請移民署暫緩處理，至於自湖北省來台的申請案予以加強審核；已核准來台交流者，以勸阻方式，建議其延後來台。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，在陸之台商、台生、台師等人員，倘續留當地，政府將持續透過海基會協請台商協會表達政府關懷，並提醒作好防護措施，「這段時間已返台者，也請其作好自我健康管理，相關資訊可參閱疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。」

陸委會還說，已請海基會及台旅會透過兩岸既有管道通告陸方，應加強做好國人從武漢市返台登機之檢疫作業，另也已將武漢列為橙色旅遊警示區域，呼籲國人非必要請勿前往；預備前往中國大陸者，請做好相關防護作為，以確保健康安全。

▼武漢醫護人員全副武裝應對疫情。（圖／路透社）

