快訊／華航暫停2/10～2/27「台灣－武漢」航班　今起空服員全戴口罩

▲機場候機旅客多戴著口罩。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎侵台，我國21日確診一例，為防止疫情擴大，華航今日表示，將取消2月10日到2月27日CI541/CI542 桃園-武漢航班(來回)。

華航表示，因應武漢相關疫情，自今( 22 )日 17:00 起，中華航空集團(包括中華航空、華信航空、台灣虎航)飛航兩岸、香港、澳門航線以及松山-金門、台中-金門小三通航班，所有空勤組員服勤時將全面配戴口罩，機上並備有適量口罩，提供有需要之旅客索取；武漢航班空勤組員並將於登機口，主動發放口罩予未戴口罩之旅客，以維護旅客及機組人員健康。

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華航考慮同仁安全，未免影響春運及同仁工作士氣，決定提升防疫等級，率先國籍航空提出自主管理，為保護員工同仁健康安全，同時也配合主管機關確實防疫，所有自中國大陸及港澳地區入境的航班，均在機上發給每位旅客疾管署製作的衛教單張，以做更全面性篩檢。另也針對武漢班機卸回機上毛毯，增加其曝曬時間，並提高消毒劑量及洗滌溫度，避免成為相關傳染媒介。



華航表示，目前航機內空氣循環系統使用的濾芯為 HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) 等級，飛機客艙內之換氣率可達每小時15~30 次，也就是飛機客艙內的空氣平均每 2~3 分鐘就會全部換新，有助於阻絕病源散播。

交通部長林佳龍昨日表示，台灣飛往武漢共4家航空公司、每周12航班，將要求華航、華信評估，是否暫停飛行武漢航線，並進一步協調中國東方、南方航空同步評估。

林佳龍昨日表示，針對台灣飛往武漢共計4家航空公司、每週12航班，已請國籍航班妥善評估是否有必要暫停武漢航線，並進一步協調中國東方、南方航空同步評估，惟因涉及台籍民眾春節返國，仍以加強檢疫措施防疫優先。

目前國籍航空有中華航空、華信航空飛航武漢，長榮則沒有飛航武漢航線，因此並無評估問題。不過考慮到正值春節返鄉時間，若貿然停飛會影響台商返台計畫，且目前仍未確切掌握疫情在中國其他城市的擴散情形，故宜優先做好防疫宣導，加強旅客在機上的防護工作，入境前配合檢疫。

▲松山機場陸續出現返鄉人潮。（圖／記者李宜秦攝）