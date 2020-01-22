　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢肺炎出現人傳人！　症狀與流感相似「但有兩點不同」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

▲武漢肺炎醫院內部狀況。（圖／翻攝自央視）

本報訊

引致武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，大陸十多個省市累計錄得超過300宗確診個案，亞洲及美國也錄得輸入個案。與此同時，本港正是冬季流感高峰期，當市民出現發燒等徵狀時，或會擔心是否患上武漢肺炎。

根據衞生防護中心網頁顯示，嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）的病徵為發燒、乏力、乾咳，與流感相以。惟至少兩點有明顯分別，一是武漢肺炎患者會有呼吸困難，流感患者不見有此情況；二是流感患者通常會於2至7天內自行痊癒，但武漢肺炎患者則需經相當長日子治療。

武漢肺炎及部分流感都是由冠狀病毒引致，不同的冠狀病毒可感染多種哺乳動物和鳥類。本來已知的冠狀病毒有六種，當中四種是人類感冒的常見病原體，通常不會造成嚴重疾病。另兩種則是近17年才發現，一是2003年引致SARS的冠狀病毒，另一則是引致「新SARS」MERS的中東呼吸綜合症冠狀病毒。

引發武漢肺炎的新型冠狀病毒，則是第七種發現的冠狀病毒，目前對此如何由動物走到人體，仍未有定論。

▲▼ 武漢肺炎,許多現身香港國際機場的旅客都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎，許多現身香港國際機場的旅客都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

四種由冠狀病毒引致的呼吸系統疾病病徵（衞生防護中心資料）

嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）：發燒、乏力、乾咳及呼吸困難，部分患者病情嚴重。

嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）：潛伏期可長達大約10天。早期症狀與流感相似。患者起初會發高燒（攝氏38度或以上），其他包括發冷、顫抖、頭痛、疲倦或肌肉痛，亦有機會出現肚瀉。病發初期，部分患者只有輕微呼吸道感染症狀，數日後患者可能會有咳嗽、呼吸困難等下呼吸道感染的症狀，當中約10%病者的病情可能會迅速惡化至呼吸衰竭，並須接受深切治療。

中東呼吸綜合症（MERS）：潛伏期2至14天。會發燒、咳嗽、呼吸急促和困難，可出現肺炎或腎臟衰竭等嚴重併發症，有些患者還有腸胃方面的症狀，如腹瀉和噁心／嘔吐。免疫力較弱的患者，可出現非典型病徵。

季節性流行性感冒：潛伏期一般約為1至4天。會發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。通常會於2至7天內自行痊癒，咳嗽多是嚴重和持續時間較長，但發燒和其他病徵一般會在5至7天內自行減退。

由此可見，四種疾病患者都有發燒、咳嗽；但由2003年SARS以來後發現的三種冠狀病毒，所引致的疾病，即武漢肺炎、SARS及MERS，患者都會有呼吸困難；但流感會於2至7天內自行痊癒，惟免疫力較低的人士或長者，可能會出現支氣管炎或肺炎等併發症。

▲▼ 武漢肺炎。圖為武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

傳播途徑（衞生防護中心資料）

嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病（武漢肺炎）：未能確定。世衞的風險評估，感染可能與接觸動物有關，資料明確顯示至少有些可人傳人。

嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS） ：主要透過呼吸道飛沫傳播，病毒亦可間接地經雙手觸摸被污染的物件表面後，再觸及口、鼻或眼睛而傳播。

東呼吸綜合症（MERS）：仍未完全確定，可能透過接觸動物（尤其是駱駝）、環境或確診患者（例如在醫院內）而受感染。

季節性流行性感冒：主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

►只顧著滑手機？臉也要天然發光

【本文獲《香港01》授權轉載。】

ET快訊
「可追原因都斷」！女台商感染病因成謎　研究員：很可怕
鴻海尾牙他最衰！「抽中250萬」卻慘丟大獎　原因曝光
快訊／華航、華信2/10～2/27暫停「台灣到武漢」36航班
台灣12名武漢肺炎疑似病例　初採結果出爐了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎出現人傳人！　症狀與流感相似「但有兩點不同」

陪睡「40名高官」一路狂升職！勾魂女貪官收賄6000萬...遭判12年

武漢肺炎「傳染爬坡期」　再有海南4例、安徽1例確診！

強化疫情防控！湖北「嚴格限制」舉辦大型活動...所有交通樞紐檢測體溫

快訊／香港失守！確診首例武漢肺炎　醫院隔離中

冠狀病毒對熱敏感！武漢肺炎「診療指南」出爐：56度持續30mins可滅病毒

孩子抽血哭鬧！女護士嚇壞拔出針頭...秒遭母親賞巴掌　她腦震盪了

台灣爆武漢肺炎首例　耿爽：沒有人比中國更關心台灣的健康

華聞快遞／福建泉州獲批設立首個保稅物流中心

反對女兒戀愛！母睡夢中慘遭「屠雞式割喉」亡…兇手超淡定偽造現場逃離

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

武漢肺炎出現人傳人！　症狀與流感相似「但有兩點不同」

陪睡「40名高官」一路狂升職！勾魂女貪官收賄6000萬...遭判12年

武漢肺炎「傳染爬坡期」　再有海南4例、安徽1例確診！

強化疫情防控！湖北「嚴格限制」舉辦大型活動...所有交通樞紐檢測體溫

快訊／香港失守！確診首例武漢肺炎　醫院隔離中

冠狀病毒對熱敏感！武漢肺炎「診療指南」出爐：56度持續30mins可滅病毒

孩子抽血哭鬧！女護士嚇壞拔出針頭...秒遭母親賞巴掌　她腦震盪了

台灣爆武漢肺炎首例　耿爽：沒有人比中國更關心台灣的健康

華聞快遞／福建泉州獲批設立首個保稅物流中心

反對女兒戀愛！母睡夢中慘遭「屠雞式割喉」亡…兇手超淡定偽造現場逃離

桃機防範武漢肺炎疫情全面消毒　空橋候機室等防疫升級

嚴防業者「聯合哄抬口罩價格」　公平會：最高可罰5000萬元

十年磨一劍！留美建築設計師黃元林要為顧客打造最佳居住環境

薛仕凌「借現金卡」加入直銷　做發財夢竟慘賠上萬

不斷更新／香港也確診武漢肺炎！　曾造訪武漢陸客「發燒中標」

「戒斷」手機成癮！Google要你把手機放進信封裡

《愛的迫降》遭指「違反國安法」！　舉報者稱「利正赫太有魅力」：過度美化北韓

十分瀑布公園休園1天！北、桃「景區春節營運懶人包」

活性碳口罩NG！醫曝「外科口罩」能擋90%飛沫...推少揉眼、勤洗手

韓國瑜陷罷韓+開除黨籍雙重夾殺！　「韓粉」張俐敏崩潰：此生再也不去高雄

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

大陸熱門新聞

武漢肺炎病原「確認來自野味」

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢市長：外面的人不要進來！

15歲少女罹罕病皮膚早衰　術後奇蹟發生了！

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

治愈病人談与武漢肺炎搏斗的22天　

陸抗SARS專家：竹鼠可能是武漢肺炎源頭

武漢肺炎440例死亡9例　中國官方說明

中國官方：已出現人傳人和醫務人員感染

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產車

胡錫進：武漢市不該在鍾南山說疫情之後才說

快訊／沙洲快艇沉沒　港3海關人員送院後不治

國小生考試差1分雙百　全家取消過年旅遊

武漢市場賣116種活野味！果子貍只要570元

更多熱門

相關新聞

移民署宣布即日起　禁止大陸武漢旅遊團入境

移民署宣布即日起　禁止大陸武漢旅遊團入境

移民署為配合武漢肺炎防疫政策及確保國人健康，已針對觀光局所提供預計於1月底前來臺團體旅遊之武漢團共計24團429人，辦理廢證並通知台灣方面接待旅行社協處後續退費退團事宜，移民署宣布從22日開始起暫停核發武漢旅遊團的入境許可，嚴防疫情蔓延擴散。

女足奧運資格賽由武漢改成南京進行　賽制時間不變

女足奧運資格賽由武漢改成南京進行　賽制時間不變

華航、華信宣布　暫停武漢航線

華航、華信宣布　暫停武漢航線

防護衣上身！台東醫院22日進行防疫演練

防護衣上身！台東醫院22日進行防疫演練

12例武漢肺炎疑似病例　初採出爐

12例武漢肺炎疑似病例　初採出爐

關鍵字：

肺炎武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

武漢肺炎病原「確認來自野味」

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

全職媽刷存摺見「年薪級年終」！暖尪備註惹噴淚

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

愛犬送美容　天兵爸接回另隻狗

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面