台灣爆武漢肺炎首例　耿爽：沒有人比中國更關心台灣的健康

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

台灣昨（21日）晚，確診首例「武漢肺炎」，在兩岸間引發討論，對此大陸外交部發言人耿爽今天下午回應，沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康。但對於台灣參與世界衛生大會（WHA）等議題，他再次強調，必須在一個中國原則下，經過兩岸協商，作出合情合理的安排。

▲武漢肺炎爆發，大陸已有442例確診，台灣則有1例確診，12例疑似。（圖／達志影像／美聯社）

耿爽在今日下午主持大陸外交部例行記者會上，記者詢問，台灣方面已出現確診案例，並希望更多參與世貿衛生組織的相關活動，耿爽回應稱，「沒有人比中國中央政府更關心台灣同胞的健康。」

耿爽還說，武漢發生新型冠狀病毒感染的肺炎疫情后，大陸國家衛生健康委及時主動向台灣地區通報疫情信息。在1月13日至14日，應台灣地區相關部門的請求，台灣地區的專家到武漢進行實地考察，對疫情防控、定位處置、醫療整治、病原檢測等問題，進行了全面地調查，並同參與此次疫情防控和患者治療的大部分專家進行了交流。

對於台灣參加國際組織活動，耿爽指出，「我想再次強調，必須在一個中國原則下，經過兩岸協商，作出合情合理的安排。」

他說，根據中方和世衛組織達成的共識，台灣地區的醫療專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時，世衛組織的專家可以赴台灣地區考察和及時援助。台灣地區應該即時獲取世衛組織發布的全球突發公共衛生事件信息，而台灣地區突發的公共衛生事件信息，也能夠即時地向世衛組織通報，以確保即時有效的處理。

▼1月22日台灣武漢肺炎疫情狀況。（圖／ETtoday製圖）

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