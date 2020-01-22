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發現首例疑似武漢肺炎　花蓮召開跨局處因應會議

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚緊急邀集各局處首長，召開因應流感及大陸武漢肺炎疫情防治會議。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚緊急邀集各局處首長，召開因應流感及大陸武漢肺炎疫情防治會議。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮門諾醫院21日發現首例疑似大陸武漢肺炎病例，花蓮縣長徐榛蔚緊急邀集各局處首長於22日下午召開因應流感及大陸武漢肺炎疫情跨局處防治會議，會議中徐榛蔚縣長責成各局處務必依權責分工做好相關防疫措施。
   
花蓮縣政府徐榛蔚縣長表示，寒假及農曆春節期間，民眾出國旅遊、返鄉探親等兩岸間交通運輸及流動人次更加密集，籲請民眾如需前往武漢及其鄰近區域，保持個人手部及呼吸道良好衛生習慣，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。如自武漢及其鄰近區域返國入境有發燒、咳嗽等身體不適，無論是否服退燒藥、止咳藥，都應主動向機場及港口檢疫人員報到；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚緊急邀集各局處首長，召開因應流感及大陸武漢肺炎疫情防治會議。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，因應大陸武漢肺炎疫情及流感疫情升溫，已於1月8日，由傳染病防治醫療網東區指揮官李仁智邀集副指揮官缪偉傑、疾病管制署東區管制中心主任簡大任及花蓮縣衛生局長朱家祥，召開因應防疫會議。花蓮縣衛生局長朱家祥也親自拜訪北區4家醫院院長，提醒協助做好流感及武漢肺炎防疫措施；其他6家醫院也派員盤點。目前防疫物資充沛，N95口罩近19,000個、外科口罩23萬個；負壓隔離病房18間、一般隔離病房34間。也請民眾關心但不要擔心。
 
花蓮縣消防局林文瑞局長表示，提醒緊急醫療救護服務人員，執行到院前的緊急救護時，應遵循感染管制標準防護措施，包含：救護車及設備清消、手部衛生、咳嗽禮節及使用符合規定的個人防護裝備，並視情況所需採取傳播途徑別（接觸、飛沫、空氣）防護措施，以防範感染的發生與擴散，保障自身及他人的安全。
 
花蓮縣衛生局呼籲，目前「嚴重特殊傳染性肺炎」已列為我國第五類法定傳染病，依據傳染病防治法第31條，醫療機構人員於病人就診時，應詢問其病史、就醫紀錄、接觸史、旅遊史及其他與傳染病有關之事項；病人或其家屬，應據實陳述。提醒民眾於返國後如有疑似症狀，務必於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條處新臺幣1萬元至15萬元罰鍰。

其他相關資訊可參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）。

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