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冠狀病毒對熱敏感！武漢肺炎「診療指南」出爐：56度持續30mins可滅病毒

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▲▼ 武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢同濟醫院專家組公佈《新型冠狀病毒肺炎診療快速指南》。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情繼續擴大，武漢同濟醫院專家組今日（22日）公佈《新型冠狀病毒肺炎診療快速指南》。指南中指出，新型冠狀病毒病的自然宿主可能是蝙蝠，「冠狀病毒對熱敏感，可保持56度30分鐘，乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒。」

2019年12月底以來，湖北省武漢市及全國其他地區陸續出現2019新型冠狀病毒感染的肺炎病例。武漢同濟醫院專家組根據，包括同濟醫院在內的武漢各大醫療機構診治的第一批患者的第一手資料，第一時間制定了《新型冠狀病毒肺炎診療快速指南》。同濟醫院22日召開記者會，向社會公佈了這一《指南》。同濟醫院感染科主任甯琴、呼吸科主任趙建平、急診科ICU主任李樹生對《指南》進行解讀。

新型冠狀病毒病原學特點

經過病毒序列比對分析，推測新型冠狀病毒病的自然宿主可能是蝙蝠。在從蝙蝠到人的傳染過程中很可能存在未知的中間宿主媒介。根據對SARS-CoV和MERS-CoV的研究，冠狀病毒對熱敏感，可保持56℃30分鐘，乙醚、75%乙醇、含氯消毒劑、過氧乙酸和氯仿等脂溶劑均可有效滅活病毒。氯已定不能有效滅活病毒。

起病以發熱為主要表現

從臨床表現來看，新型冠狀病毒肺炎起病以發熱為主要表現，可合併輕度乾咳、乏力、呼吸不暢、腹瀉等症狀，流涕、咳痰等其它症狀少見。一半患者在1周後出現呼吸困難，嚴重者快速進展為急性呼吸窘迫綜合征、膿毒症休克、難以糾正的代謝性酸中毒和出凝血功能障礙。部分患者起病症狀輕微，無發熱等臨床症狀，多在1周後恢復。多數患者預後良好，少數患者病情危重，甚至死亡。

影像學表現早期呈現多發小斑片影及間質改變，以肺外帶明顯。進而發展為雙肺多發磨玻璃影、浸潤影，嚴重者可出現肺實變，胸腔積液少見。

除影像學表現外，患者還可出現發病早期外周血白細胞總數正常或減低，淋巴細胞計數減少，部分患者出現肝酶、肌酶和肌紅蛋白增高。多數患者C反應蛋白和血沉升高，降鈣素原正常。嚴重者D-D二聚體升高，淋巴細胞進行性減少。

▲▼ 武漢肺炎。圖為武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢醫療治療中心（Wuhan Medical Treatment Center）人員22日外出丟棄感染廢棄物。（圖／達志影像／美聯社）

發熱患者合併哪些症狀要懷疑被感染

此次新型冠狀病毒性肺炎是一種全新的冠狀病毒肺炎，人群對這種病毒普遍缺乏免疫力，具有人群易感性，如果接觸病毒數量大，或機體免疫功能較差的患者，極易出現感染。

根據前期診治經驗，發病前2周內有武漢市旅行史或居住史；或發病前14天內曾接觸過來自武漢的發熱伴有呼吸道症狀的患者，或有聚集性發病；患者發熱的同時具有肺炎影像學特徵；發病早期白細胞總數正常或降低，或淋巴細胞計數減少，可判斷為疑似病例。

在符合疑似病例標準的基礎上，痰液、咽拭子、下呼吸道分泌物等標本行即時螢光RT-PCR檢測2019-nCoV核酸陽性，就可確診。

對於所有疑似病例，需要就地醫學隔離，對於輕症患者，可在門診隔離觀察或居家隔離觀察。所有回家觀察的患者都應該要求其一旦出現任何疾病的惡化表現應立即回到指定醫院集中治療。重症病例者、危重症病例者，需住院治療。

新型冠狀病毒肺炎需要鑑別的疾病

由於此種肺炎患者往往有發熱，雙肺彌漫性、浸潤性病變，首先需要與其他類型肺炎進行鑒別，例如細菌性肺炎，或支原體、衣原體肺炎等非病毒性肺炎，但細菌性肺炎患者往往血象較高，且以單肺為主，咳嗽時可有膿痰；其次，與其他病毒性肺炎相鑒別。

很多病毒都會引起肺炎，例如流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒等都可以引起肺炎，但這些病毒感染引起肺炎概率相對較低，數量相對較少，而新型冠狀病毒感染患者出現肺炎幾率較高，傳染性較其他病毒性肺炎強；另外，還需要與間質性肺疾病尤其是急性間質性肺炎相鑒別，主要從流行病學、影像學表現等來進行鑒別。

老人、孕產婦病情進展相對更快

此次新型冠狀病毒肺炎在免疫功能低下和免疫功能正常人群均可發生，與接觸病毒的量有一定關係。如果一次接觸大量病毒，即使免疫功能正常，也可能患病。對於免疫功能較差的人群，例如老年人或存在肝腎功能障礙人群，病情進展相對更快，嚴重程度更高。但免疫功能正常人群，感染後可能出現嚴重炎症反應，導致ARDS或膿毒症表現，不能掉以輕心。

與SARS流行病學特徵類似，兒童及嬰幼兒發病較少。目前確診的1例兒童患者症狀較輕，但有明確接觸史和典型肺部CT改變，病毒轉陰較快，預後較好。另有多例兒童疑似患者。

出院患者要按時隨訪

目前有部分患者已經治療好轉出院，尤其是輕症患者，在出院之前，要常規進行核酸檢測，連續2天核酸檢測陰性，且臨床症狀明顯緩解，或影像學表現明顯好轉，可以考慮出院，定期隨訪。在隨訪中要注意防範再次出現感染，並居家隔離一段時間，以保證病情完全康復。

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