武漢肺炎防疫大作戰　金管會要求保險業啟動3大應變措施

▲大陸武漢發生「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，金管會督導保險業啟動相關應變措施。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

為因應大陸武漢發生「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，金管會今（22）日表示，已督導保險業啟動因應法定傳染病相關應變措施，包括提供0800免付費電話、加強防疫宣導及快速主動理賠等3大措施。

金管會表示，衛生福利部疾病管制署已公告大陸武漢地區發生的「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情為第五類法定傳染病，若保戶未來因該疾病就醫所生的相關醫療費用，該法定傳染病在保單條款約定的承保範圍內，保險業應依保單條款約定給付保險金。

不過，若是保單條款約定的除外不保項目，金管會指出，保險業將啟動因應法定傳染病相關應變措施，基於有利被保險人考量，將採取給付慰問金或其他從寬方式處理。

金管會提醒，保戶如對於相關應變措施事項仍有疑義，可逕洽投保的保險公司查詢。另外，壽險公會、產險公會及各保險公司網站也設有法定傳染病專區，民眾可多加利用查詢相關資訊。



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