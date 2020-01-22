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【廣編】悦誠廣場1/16～2/4全館迎春納福　加碼限量美食福袋

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【廣編特輯】

悦誠廣場1/16～2/4全館迎春納福（圖／興富發提供）

圖、文／興富發提供

迎接農曆新年，悦誠廣場內的餐飲品牌紛紛推出優惠活動，興富發集團旗下「豐悦匯日本料理」1/16～1/31期間消費滿千抽新春紅包，1/16～2/4來店消費每位顧客致贈100元抵用券乙張；「雲咖啡」則推出雙人下午茶新春價398元，另贈2個玫瑰蘋果塔；築富水產在1/16～2/4主打新餐上市，內用單筆消費滿1000元，可現折100元；棉花堡土耳其餐廳有雙喜臨門雙人套餐優惠價1,499元，以及四季平安四人套餐優惠價2,799元。

此外，即日起至1/29，會員只要在悦誠廣場當日消費單筆滿1,000元以上，即可參加紫南宮招財錢母限量天天抽；1/25～1/29發送由高雄玉皇宮製作的「金鼠納福開運幣」，會員當日消費單筆滿1,000元以上即可兌換；大年初一當天另準備超值美食福袋，會員只要用500元就可買到內含豐悦匯日本料理午餐券、悦誠超市抵用券、悦誠廣場小吃抵用券，數量僅50個；「期間限定卡友禮」，1/30～2/1單筆消費500元可兌換萌萌兔造型擦手巾；春節期間，會員消費滿3,000元起，還可參加滿額抽獎，滿6,000元，可兌換悦誠廣場抵用券100元，滿1萬元，可兌換200元。

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