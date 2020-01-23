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兔兔、P助大量出沒！「卡娜赫拉15年特展」萌爆粉絲

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▲卡娜赫拉出道至今上百稿件首次在台集結展出，，除了P助和兔兔，還有眾多角色們也都大集合！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄；圖／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

春節連假趴趴造，不想塞在車陣中的話，就來松山文創園區走走吧！超Q萌的《卡娜赫拉展-小動物眼中的15年與未來》巡迴東京與大阪後，終於來到台灣！精選作品一次呈現，除了P助和兔兔，還有眾多角色們也都大集合，用小動物視角，帶粉絲們進行一趟深度之旅！

▲兔兔、P助大量出沒！《卡娜赫拉15年特展》萌爆粉絲。（圖／記者吳杰澄攝）

日本插畫家-卡娜赫拉，起初是發表了自己創作的待機畫面引發流行，而後在2003年集英社的雜誌以現役高中生身份出道，開始了漫畫家與插畫家之路，溫馨可愛的筆觸與創作角色，讓卡娜赫拉的繪畫在日本國內掀起一陣熱潮！

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▲兔兔、P助大量出沒！《卡娜赫拉15年特展》萌爆粉絲。（圖／記者吳杰澄攝）

From 2003 to Future，從一開始的漫畫連載、低解析度時代的手機待機桌面，到高清時代的有桌布、LINE貼圖、FB Message貼圖等，滿滿卡娜赫拉的蹤跡，組成一條繽紛的時光隧道，讓你看見這15年間卡娜赫拉的轉變！

▲兔兔、P助大量出沒！《卡娜赫拉15年特展》萌爆粉絲。（圖／記者吳杰澄攝）

展覽的另一大亮點，就是P助與粉紅兔兔大量出沒的貼圖牆！可愛又療癒的表情貼圖，全數展出任你拍！你也可以花點眼力，找找自己的常用款，或是看看還有哪些貼圖尚未被你收納入袋！

▲兔兔、P助大量出沒！《卡娜赫拉15年特展》萌爆粉絲。（圖／記者吳杰澄攝）

卡娜赫拉出道至今上百稿件首次在台集結展出，還有多款展場限定商品值得收藏，鐵粉千萬別錯過！今年冬天，就讓個性豐富的角色們，以多樣且獨特的魅力繽紛你的日常。

▲兔兔、P助大量出沒！《卡娜赫拉15年特展》萌爆粉絲。（圖／記者吳杰澄攝）

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