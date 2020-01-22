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市售口罩品牌雜亂...他擔心「真能防病毒嗎？」　內科醫解惑：活性是重點

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▲▼超商口罩備戰。（圖／業者提供）

▲疾管署表示目前口罩量是充足的。（示意圖／業者提供）

記者張嘉晏／綜合報導

引起武漢肺炎的「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，被判定可以有限度地人傳人，雖然疾管署、各醫療院所都表示「一般外科口罩」就夠用，民眾無須買到N95口罩，但還是有網友擔心「口罩種類這麼繁雜，真能有效防止病毒入侵嗎？」對此，有內科醫生回文解惑，表示病毒只要沒有入侵細胞，過一段時間就會失去活性及致病力，「冠狀病毒不難殺。」

有網友在PTT八卦板以「認真問，市售口罩到底能否防病毒」為題發問，他好奇市售口罩品牌繁多，連10元商店也有賣，且就他的經驗，陽春型的紙口罩很容易就會濕掉，縫隙感覺也很大，好奇戴這些口罩到底有沒有隔絕病毒的效果。

請繼續往下閱讀...

對此，一名內科醫師也回應貼文，他表示這次引起武漢肺炎的2019新型冠狀病毒和之前的MERS（中東呼吸綜合症）、SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一樣都可以人傳人，以他目前得到的資訊來說，此冠狀病毒傳播能力雖不差，但致死率應該比MERS低。

▲▼武漢機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲大陸基礎建設比17年前發達，人們流動的方式更多種、距離更遠、速度更快。（圖／達志影像／美聯社）。

然而，由於疫情在春運前爆發，加上現在中國的基礎建設已經比17年前好很多，進而加速病毒傳播速度，他認為「東亞大爆發」的情況是可以預期的。不過正因為難以避免，大家也不必太恐慌，現在開始做好個人防護即可。

原PO列出幾點提醒，首先「出入公共場所常戴可拋棄式的一般外科口罩即可」。由於此類病毒必須乘載飛沫、趁新鮮接觸到黏膜才有致病力，因此只要把它隔絕在口罩外一陣子，病毒無法入侵細胞，就會失去活性，「在公共場合盡速遠離不戴口罩又咳嗽的人，請強力以眼神譴責他。」

他也表示，大家不必瘋搶N95口罩，「你囤了N95，不會戴等於沒戴，會戴你也戴不久」，還是留給第一線的醫療人員才能發揮最大效用。

▲N95口罩。（圖／記者陳凱力攝）

▲原PO說戴「N95口罩」的方式若不正確，等於沒戴。（示意圖／記者陳凱力攝）

除了自己戴口罩隔絕飛沫，他也指出，沒事就盡量別去人擠人的密閉空間，例如電影院。另外，若要進行環境消毒，使用一般的殺菌液即可，「冠狀病毒不難殺。」

面對鄉民好奇「口罩多久要換一次？」原PO表示，他人的飛沫會黏在可拋棄式的口罩上，他本人是每天都會換，若剛進行完插管則是會馬上替換，「要看你都接觸什麼樣的人。」

此外，疾管署副署長莊人祥表示，目前口罩數量充足，民眾不須過度恐慌搶購，22日起政府也會配送外科口罩至四大指定物流中心，再交由超商上架販賣，今日及明日將各會先釋出100萬片。

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