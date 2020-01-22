WHO專家組赴武漢考察　確認疫情傳播途徑「出現人傳人」

▲ 武漢肺炎持續擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情繼續擴大，世界衛生組織（WHO）於20日至21日派出專家，前往武漢市實地考察，確認疫情傳播途徑出現人傳人以及醫務人員感染。世界衛生組織讚賞中方主動通報疫情資訊，以及分享病毒基因序列以及願進一步分享防控、診療等技術方案和診斷試劑、引物等。

據《新華社》報導，世界衛生組織專家組在武漢期間，考察了天河機場和海關出境體溫檢測工作，同時前往武漢大學中南醫院，瞭解發熱門診、篩查、隔離、收治全流程，並參觀了湖北省疾控中心實驗室。雙方就病毒傳染性、重症病例和傳染源等問題進行了坦誠交流，確認疫情傳播途徑出現人傳人以及醫務人員感染。

報導稱，世衛組織讚賞中方主動通報疫情資訊和分享病毒基因序列，以及願進一步分享防控、診療等技術方案和診斷試劑、引物等。世衛組織表示將繼續加強與中方合作，提供相關技術支援。

▲民眾紛紛戴上口罩。（圖／記者李宜秦攝）。

截至1月21日，大陸13個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，報告死亡病例累計9例，新增3例，全部為湖北病例；報告新增冠狀病毒感染的肺炎確診病例149例，收到日本通報確診病例1例，泰國通報確診病例3例，韓國通報確診病例1例。目前，追蹤到的密切接觸者2197人，已解除醫學觀察765人，尚有1394人正在接受醫學觀察。