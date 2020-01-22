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新北分署成立19年！為國庫狂追回「647億」　其中38%屬欠稅大戶　

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▲▼新北分署為國庫追回647億元。（圖／新北分署提供）

▲新北分署每年都會召開追查會議，聯手打擊欠稅大戶。（圖／新北分署提供）

記者陳韻如／新北報導

法務部行政執行署新北分署2001年成立至今19年，已為國家追回647餘元的公法債權，其中包括453件欠稅大戶案件，共追徵回246餘元，佔總數的38%，執行績效相當卓越。

新北分署表示，每年都會與轄區的國稅機關以及新北市政府捐稽徵處召開追查會議，聯手打擊欠稅大戶，而針對案件較複雜的欠稅大戶，也會共同研商執行策略來突破瓶頸，讓欠稅大戶無所遁形，乖乖繳稅。

新北分署提到，近5年內的欠稅大戶，僅6個案件就為國庫追徵回8億多元，其中包含環南市場肉羹商、呷尚寶早餐店老闆欠稅被管收等案例，而這當中，最為外界所熟知的，就屬太研科技股份有限公司滯欠貨物稅案。

新北分署為了向法院聲請裁定管收太研科技股份有限公司的前負責人孫道存，還特別組成「行政執行官團隊」沙盤推演，事前模擬，成功說服法官裁定准予管收孫道存，而孫道存也在法官裁定管收後2個小時內，就繳清1億2千多萬元欠款，創下全國因管收案件，而徵起金額最高，且在最短時間內繳清的紀錄。

▲▼新北分署為國庫追回647億元。（圖／新北分署提供）

▲孫道存遭管收後2小時內就繳清1億2千多萬元欠款。（圖／新北分署提供）

新北分署，日後仍將持續與稅捐機關等移送機關合作，積極辦理滯欠大戶案件，絕不輕易鬆手，並就每一個案，綜合判斷義務人財力、繳納意願、有無構成聲請拘提或管收之法定事由等情況後，採取最有效率的執行手段，務使所有滯欠大戶的義務人，都能繳清欠款，以充裕國庫、貫徹公權力及實現社會公平正義。

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