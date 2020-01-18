拿學生名字諧音取綽號！導師課堂狂笑　學生起鬨霸凌…被告竟扯：只是開玩笑

▲老師課堂上公然侮辱學生，被告竟還狡辯，「我只是開玩笑」，遭判拘役100天。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

陳姓男子在某高中國中部擔任老師，但他卻在課堂上用某男學生名字的諧音「勃雞」（意旨男性陰莖勃起）嘲弄該同學，甚至跟班上同學介紹該詞意思，讓學生飽受同學霸凌，還出現急性壓力症。學生父母事後對陳男提告，但他卻辯稱，自己是開玩笑的，沒有侮辱的意思，但不被法官採信，仍被依對少年公然侮辱判拘役判拘役100天。

判決指出，陳男2017年3月間因該男學生學習狀況不符合他的要求，竟在課堂上以該學生名字的諧音影射男性陰莖勃起的方式，稱呼他「勃雞」，甚至還向班上同學介紹該詞的意思，以此嘲弄、辱罵男學生。

男學生被這樣稱呼後飽受同學霸凌，但陳男並沒有因此罷手，同年上下學期間，陳男也在教室內以「勃雞」稱呼該男學生5次，讓男學生忍無可忍，回家告訴父母並提告。

陳男到庭後坦承有稱呼學生「勃雞」，但矢口否認有公然侮辱，甚至辯稱，「是聽到同學講的諧音後才跟著講，我沒有貶抑學生的意思」，而其辯護律師也說，這是開玩笑的與同學一起叫學生該名稱，主觀上並沒有公然侮辱的犯意。

此外，陳男曾在庭上自承，他聽到其他同學以「勃雞」稱呼該學生時，可以感受到學生的不舒服。法官認為，陳男明知這些話會造成學生精神上及心理上的難堪，卻還在課堂上公然稱呼他，最後竟辯稱沒有要貶抑對方的意思，根本就是狡辯，因此依6個對少年公然侮辱罪合併判處陳男拘役100天，得易科罰金10萬元。

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