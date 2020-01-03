「區間測速」上路才2天！辛亥隧道超速違規破千件　國庫最高進帳「240萬」

▲辛亥隧道「區間測速」上路才2天，就有約1000件違規，數字驚人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

北市辛亥隧道元旦起啟用「區間測速」，平均時速超過60就會開罰，也就是說，只要用路人駛進隧道內短於29秒就駛出，就代表超速，而這項規定才上路第3天，警方就統計出1、2日兩天內就有約1000件違規，數字相當驚人。

台北市警局交通大隊表示，因為辛亥隧道道路筆直，離峰或深夜時段常有民眾反映有嚴重超速事件，因此在元旦起啟用「區間測速」，而目前速限為50公里，只要超速逾10公里以上就是違規，也就是行車速度超過61公里以上者就會被開單告發。

▲辛亥隧道「區間測速」上路。（圖／記者邱中岳翻攝）

如今，「區間測速」才上路第3天，警方就統計出，1、2日南往北方向的超速違規就佔了6成，北往南則是佔了4成，合計數量竟高達1000件，若以超速最低罰鍰來計算，已開罰120萬元，若是最高罰鍰，金額將破240萬，數字相當驚人。

警方還提到，辛亥隧道沿線路段，科技執法設備也會針對隧道內跨越雙白線違規逕行舉證告發，警方呼籲請民眾遵守限速和依標線行駛避免受罰。

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