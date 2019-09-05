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Lamigo三壘手梁家榮加盟簽約300萬　母揹稅遭追「我還！別打擾他」

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▲梁家榮。（圖／桃猿提供）

▲梁家榮未成年時和球團簽約金300萬元，併入單親媽媽的收入，產生21萬元的所得欠稅。（圖為資料照／桃猿提供）

記者劉昌松／台北報導

職棒Lamigo桃猿隊三壘手梁家榮，高中就被球隊相中，簽約金300萬元，因為當時未成年，所得併入辛苦工作養家的單親媽媽身上，梁母因此被國稅局追繳欠稅21萬元，再加上前夫留下的600多萬債務，梁母努力工作還債，卻不慎摔斷腿，因擔心稅務會影響孩子專心打球，還跟行政執行署官員拜託「我對天發會還完，不要去打擾他。」

梁家榮綽號阿銀，就讀高苑工商的時候，就被Lamigo桃猿隊看中，2013年以第1指名簽約，簽約金300萬元新台幣，曾在二軍拿下打擊王，因為表現優異，現在已經是球隊的當家先發三壘手。

▲梁家榮。（圖／記者張克銘攝）

▲梁家榮現在是桃猿隊的當家先發三壘手。（圖為資料照／記者張克銘攝）

其實梁家榮的家庭環境並不好，小時候父母離異，他和弟弟由母親獨力扶養長大，梁母當初為了離婚後取得小孩的監護權，還答應要幫前夫揹債600多萬元，最近每個月還要匯款2萬元給對她很好的婆婆和小姑，原本滿心期待兒子就要在喜歡的棒球職場中發光發熱，萬萬接到國稅局追稅通知。

原來是經紀人沒有處理好這筆簽約金的稅務申報，因為當時梁家榮未成年，這筆錢成為梁母的所得收入，使得生活困苦的梁母在2014年所得收入暴增，欠稅21萬元，因此被移送行政執行署士林分署追徵。

▲▼Lamigo球員梁家榮的單親媽媽為兒背稅。（圖／記者劉昌松翻攝行政執行署士林分署）

▲行政執行署士林分署長莊俊仁探望為兒揹債的梁母。（圖／士林分署提供）

執行官約談梁母了解經濟狀況時，得知梁家榮已經是職棒選手，應該有能力幫忙，但梁母懇求「不要打擾他」，梁母並解釋，梁家榮的簽約金有100萬元要給棒球協會，剩餘的扣除家用都拿去還前夫的欠債，現在梁家榮賺得錢，有一大部分要繳給球隊支付吃住開銷，每個月只能寄給家用約1萬元。

梁母希望兒子能專心打球，但偏偏日前卻又不慎摔斷了腿，影響工作收入，行政執行署士林分署署長莊俊仁得知後，率同仁前往關心慰問，提供愛心社慰問金5000元，梁母眼眶泛紅表示，等傷病痊癒就會去工作，希望每月分期繳納5千元，償還欠稅21萬元，並再次拜託執行官不要打擾兒子，期待兒子有朝一日能為國爭光。

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