統籌分配稅款高雄拿9.4億　綠營喊「有錢罷免」！李四川：做建設利用



▲民進黨議員康裕成VS高雄市長韓國瑜 。（圖／康裕成提供／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央統籌分配稅款超額預算，高雄市府可分配新台幣9.4億元。不少民進黨高雄市議員認為此筆經費剛好可以用來支付罷免相關費用，康裕成酸「恭喜韓國瑜，罷免經費已經有，不要哭窮」，不過副市長李四川則說，「我們一定會善用這筆統籌款，對高雄市做最好建設利用。」

針對中央統籌分配稅款超額預算，高雄市府可分配新台幣9.4億元，康裕成表示，「恭喜韓國瑜，罷免經費已經有，統籌分配稅款9.4億，可以用其中的錢支付罷免行動，不要哭窮，中央已經給你錢了，不要卡罷免。」

▲民進黨市議員黃文益 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨市議員黃文益則說，「中央給高雄大紅包，是天上掉下來的禮物，對高雄來說是即時雨，市府正在煩惱籌罷免經費，這筆錢可以用，呼籲市府妥善分配也要追加預算，來市議會說明，讓議員通過才符合預算原則，將近1465億預算，再加上9.4億是歷年來最高，不要因為沒錢不去處理經過法律允許的罷免案，韓國瑜要正視問題，不要再逃避。」

▲高雄市副市長李四川 。（圖／記者翁進忠攝）

但高雄市長韓國瑜對於統籌分配稅款並無正面回應，李四川說，「對於中央統籌分配款中央有超收，歷年都是這樣，我們一定會善用這筆統籌款，對高雄市做最好建設利用。」

至於議員們認為這9.4億可以拿來辦理罷免投票，李四川回應，「罷免是人民權益我們就面對，該怎麼處理預算怎麼運用，市府會依法辦理，罷免才進第一階段，後續會依規定辦理。」