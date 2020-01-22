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敗選後國民黨要認清的八件事　孫大千：否則永遠無法順利重生

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▲▼韓國瑜、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、吳敦義。（合成圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨面對2020慘敗，高雄市長韓國瑜被認為要扛起敗選責任，黨內正在進行改革策略。對此，韓系成員孫大千22日在臉書提出「國民黨必須要認清的八件事」，否則將永遠無法順利重生。

孫大千表示，對當前的國民黨來說，「重返執政，爭取為人民服務的機會」，才是最重要的目標。失敗並不可怕，可怕的是無法找出失敗的原因。危機有的時候就是轉機，如果國民黨失去了解讀此次敗選的能力，將永遠無法順利重生。

孫大千指出，在這場總統大選中，國民黨必須認清的幾個事實：

第一，這是一場操弄恐懼和仇恨的選戰。

第二，這是一場內部資源和外部力量一面倒的選戰。在如此艱困的環境之下，比起上一屆的表現，國民黨並沒有輸，只是我們沒有贏。

第三， 這是第一次國民黨和台灣草根庶民緊密結合的選戰。國民黨應該進一步的努力成為代表庶民的政黨。

第四，國民黨在面對「紅統」攻擊時，最大的問題不在於兩岸和平的路線，而在於為什麼沒有辦法把理念說清楚？

第五，韓國瑜的功過表現當然可以檢討，但是，選舉結果證明，韓國瑜是大於國民黨。

第六，國民黨要學習的是，如何和年輕世代對話溝通，進一步爭取認同和支持。

第七，國民黨應該思考，如何利用此次浴火重生的機會擴大社會支持基礎？

第八，團結整合這550萬人，是國民黨的當務之急。同時，在這550萬人的基礎上，國民黨要開始急起直追，我們距離勝利並不遙遠。

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