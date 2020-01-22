雲端最前線／最好的選擇？郝龍斌選黨魁傳身邊親信勸退？

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敗選之後辭去國民黨副主席的郝龍斌，20日宣布角逐黨主席補選，但傳出身邊親信都勸退他。郝龍斌強調過去黨內主要領導人都被傳有心結，但他自己絕對不是團結的負數，希望能帶領台灣脫離統獨勒索。另一方面，連勝文則透露收到兩三百封勸進簡訊，黨魁改選人選慢慢浮上檯面，對國民黨會是最好的選擇？《雲端最前線》22日邀請新北市議員葉元之、2020新竹市立委參選人高鈺婷、網路輿情分析師Z9、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲郝龍斌拜會王金平尋求支持。



時代力量黨團要求內政部聲請司法院憲法法庭解散統促黨，但民進黨卻多數投下反對票，引發網友質疑。面對批評，有學者認為立院本來就不能聲請司法院解散政黨，立委林靜儀也強調「是否違法，不是立法院說了算」。但也讓不少人議論，民進黨的國會過半是否就是代表一種絕對優勢？



中央疫情指揮中心21日晚間6時緊急召開記者會，公布首例確診武漢肺炎病例。對此，總統蔡英文下令，「防疫視同作戰」，目前台灣確診的案例是「下飛機後立即送往醫院隔離病房」，並未進入社區，國人需謹慎但不需恐慌。而武漢旅遊疫情已建議提升到第三級警告，民眾非必要請勿前往。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。