　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

凌晨2點排隊...「激動姊」等領韓國瑜紅包　「一柱擎天姊」現身秒變糾查隊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜22日帶領市府團隊發送新年紅包及春聯，吸引不少支持者一早就來排隊，搶得頭香的知名韓粉「激動姐」，從凌晨2點多就到鳳山行政中心附近等，發送紅包的過程中是相當歡樂，韓國瑜與副市長們發了約27分鐘，開心接受支持者加油打氣，但對於媒體提問依然保持沉默。

▲▼ 韓市長發紅包 。（圖／記者翁進忠攝）
▲韓國瑜發新春紅包。（圖／記者翁進忠攝）

早上9點還沒正式發紅包，鳳山行政中心就有不少民眾排隊，但有人排隊排出火氣來，因為現場將動線分為兩排，一邊是市長，一邊是副市長發送，但有人因為排到副市長那排，得知後相當生氣，當場對現場工作人員大聲起來。

韓國瑜約早上10點現身，支持者都相當興奮，不過韓國瑜對於外界關心如何使用統籌分配款9.4億，以及過年假期要如何安排，韓國瑜保持沉默，不願回應，只顧發紅包，向市民親切問候新年快樂。

▲▼ 韓市長發紅包 。（圖／記者翁進忠攝）

▲搶得頭香激動姊   。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜發紅包也相當考驗人氣，市府對於此場紅包數量相當低調，不願提供數字，韓國瑜副市長們發了約27分鐘，排隊人龍約2至3百公尺長。過程中，許多支持者都為韓國瑜加油打氣，還有人送上花，搶得頭香的知名韓粉「激動姐」，頭戴爆炸假髮、身穿國旗裝，她說她從凌晨1點多就到鳳山行政中心附近等，都沒睡覺就是希望能拿到韓國瑜親手送的紅包。

▲▼ 韓市長發紅包 。（圖／記者翁進忠攝）

▲還有支持者送上花束 。（圖／記者翁進忠攝）

活動接近尾聲，一名頭戴國旗帽、身穿國旗裝的女韓粉當場躺地哭說「我要見韓包青天總統，蔡英文的警察霸凌我、傷害我」她表示自已想見韓國瑜，從上個禮拜就等他到現在，引發媒體上前關注，但此舉也讓其他韓粉不開心，喊說「不要再害韓市長了！」，而知名韓粉「一柱擎天姊」也在場，她則突然衝出，碰撞女韓粉，雙方一觸即發，女韓粉怒氣表示「不要推我！幹嘛動手推我！幹嘛那麼沒有禮貌！」也讓歡樂的發紅包場合，出現意外插曲。

▲▼韓國瑜發紅包意外插曲 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼韓國瑜發紅包意外插曲 。（圖／記者翁進忠攝）

▲有女韓粉激動喊要見韓國瑜，一柱擎天姊突然衝出來 。（圖／記者翁進忠攝）

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
高雄驚爆發燒童逃院！陸客父母聽「住院隔離觀察」…秒攜子落跑
23歲男染武漢肺炎　還原22天醫療過程：走一步就劇烈咳嗽
娶越南嫩妻！台男慘失業「悔曝4點後果」　網一看反閃瞎
台女染武漢肺炎被嗆爆！醫淚憶「17年前SARS末日」：擊垮我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨尾牙便當會基層憂「最後一餐」　曾銘宗：大家堅守崗位

五甲關帝廟國運籤曝！下半年財運比去年好　農曆2月罷韓「了悟生靈嘆一生」

凌晨2點排隊...「激動姊」等領韓國瑜紅包　「一柱擎天姊」現身秒變糾查隊

臉書曬韓國瑜同框照　吳敦義：雖然沒贏但感謝他的努力

柯文哲剛下飛機就上工　辦公桌照曝光：「鼠不完的公文…」

武漢肺炎防疫　蘇貞昌：全台1028床負壓隔離　費用政府出

統籌分配稅款高雄拿9.4億　綠營喊「有錢罷免」！李四川：做建設利用

侯友宜「一鏡到底」揪團拜早年　網笑：活潑模樣像看到納豆

政院籲「不用過度恐慌」：不需戴N95口罩！外科口罩即可、不會缺貨

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

國民黨尾牙便當會基層憂「最後一餐」　曾銘宗：大家堅守崗位

五甲關帝廟國運籤曝！下半年財運比去年好　農曆2月罷韓「了悟生靈嘆一生」

凌晨2點排隊...「激動姊」等領韓國瑜紅包　「一柱擎天姊」現身秒變糾查隊

臉書曬韓國瑜同框照　吳敦義：雖然沒贏但感謝他的努力

柯文哲剛下飛機就上工　辦公桌照曝光：「鼠不完的公文…」

武漢肺炎防疫　蘇貞昌：全台1028床負壓隔離　費用政府出

統籌分配稅款高雄拿9.4億　綠營喊「有錢罷免」！李四川：做建設利用

侯友宜「一鏡到底」揪團拜早年　網笑：活潑模樣像看到納豆

政院籲「不用過度恐慌」：不需戴N95口罩！外科口罩即可、不會缺貨

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

春節豬肉需求量大！新北肉市日銷2600→3300頭　動保處加強防疫

高雄情侶吵架...下秒「警棍敲破頭」男子滿臉血！家屬不滿：蒐證遭制止

鍾文榮／得聖筊機率原來不是1/2？

照護費爆貴！壽險專家：提早準備退休保障　長照狀態「每年領36萬」最高16年

郭台銘下一步專注「慈善、醫療、科技」　重心放在美國「扮演集團領頭虎」

陳玉廷專注在羽球教練發掘學生強項　蔡政翎難忘排名賽鏖戰

台商如果感染武漢肺炎　醫師建議：不要移動、當地治療

Volvo第3代XC90純電版2022年亮相！斥資180億蓋美國電池工廠

日職／藤浪晉太郎為復活拚了　牛棚練投已達152公里

國民黨尾牙便當會基層憂「最後一餐」　曾銘宗：大家堅守崗位

政治熱門新聞

謝震武問小英：是否想過改行程吃火鍋

國民黨掀改革巨浪！吳敦義請辭後首場中常會3草案搶先看

捕獲野生潘恒旭　台南落寞獨自吃水果冰

韓國瑜發紅包插曲多！送花打氣韓粉內鬨

苦苓不自殺聲明　葉匡時：這兩天提告

全面啟動防治武漢肺炎　蘇貞昌：備妥4800萬副口罩

杜紫宸宣布退出國民黨

學者直指：韓粉雜音太嚴重

收到中選會公文！罷韓團體「6大關鍵」提醒

孫大千點出　敗選後國民黨要認清的八件事

陳弘修／國民黨中了「老鼠」魔咒

LIVE／蔡英文抵禦武漢肺炎　發表「敞廳談話」

快訊／確診女台商是防疫員上機找出　蔡英文：目前已退燒

連勝文：韓國瑜蠻厲害的　換人選反送中仍會遇到

更多熱門

相關新聞

吳敦義臉書曬韓國瑜同框照

吳敦義臉書曬韓國瑜同框照

國民黨在2020大敗後，推出的總統候選人韓國瑜回歸高雄市政、黨主席吳敦義也率領一級主管總辭，黨內目前正面臨改革浪潮。而吳敦義22日在臉書PO出與韓國瑜的合照表示，與夫人一同回到高雄也和韓國瑜見面餐敘，雖然選舉沒有贏得勝利，但還是感謝韓國瑜的努力。

統籌分配稅款9.4億　李四川：用在建設

統籌分配稅款9.4億　李四川：用在建設

發紅包「5大禁忌」！專家揭招財術

發紅包「5大禁忌」！專家揭招財術

國民黨連估票都亂　如何管眾人？

國民黨連估票都亂　如何管眾人？

只知吳怡農？與立院擦肩而過帥哥美女來囉

只知吳怡農？與立院擦肩而過帥哥美女來囉

關鍵字：

韓國瑜高雄市長紅包

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

快訊／武漢肺炎病院確認來自野味！

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢市長：外面的人不要進來！

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面