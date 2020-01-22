凌晨2點排隊...「激動姊」等領韓國瑜紅包　「一柱擎天姊」現身秒變糾查隊

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市長韓國瑜22日帶領市府團隊發送新年紅包及春聯，吸引不少支持者一早就來排隊，搶得頭香的知名韓粉「激動姐」，從凌晨2點多就到鳳山行政中心附近等，發送紅包的過程中是相當歡樂，韓國瑜與副市長們發了約27分鐘，開心接受支持者加油打氣，但對於媒體提問依然保持沉默。



▲韓國瑜發新春紅包。（圖／記者翁進忠攝）

早上9點還沒正式發紅包，鳳山行政中心就有不少民眾排隊，但有人排隊排出火氣來，因為現場將動線分為兩排，一邊是市長，一邊是副市長發送，但有人因為排到副市長那排，得知後相當生氣，當場對現場工作人員大聲起來。

韓國瑜約早上10點現身，支持者都相當興奮，不過韓國瑜對於外界關心如何使用統籌分配款9.4億，以及過年假期要如何安排，韓國瑜保持沉默，不願回應，只顧發紅包，向市民親切問候新年快樂。

▲搶得頭香激動姊 。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜發紅包也相當考驗人氣，市府對於此場紅包數量相當低調，不願提供數字，韓國瑜副市長們發了約27分鐘，排隊人龍約2至3百公尺長。過程中，許多支持者都為韓國瑜加油打氣，還有人送上花，搶得頭香的知名韓粉「激動姐」，頭戴爆炸假髮、身穿國旗裝，她說她從凌晨1點多就到鳳山行政中心附近等，都沒睡覺就是希望能拿到韓國瑜親手送的紅包。

▲還有支持者送上花束 。（圖／記者翁進忠攝）

活動接近尾聲，一名頭戴國旗帽、身穿國旗裝的女韓粉當場躺地哭說「我要見韓包青天總統，蔡英文的警察霸凌我、傷害我」她表示自已想見韓國瑜，從上個禮拜就等他到現在，引發媒體上前關注，但此舉也讓其他韓粉不開心，喊說「不要再害韓市長了！」，而知名韓粉「一柱擎天姊」也在場，她則突然衝出，碰撞女韓粉，雙方一觸即發，女韓粉怒氣表示「不要推我！幹嘛動手推我！幹嘛那麼沒有禮貌！」也讓歡樂的發紅包場合，出現意外插曲。

▲有女韓粉激動喊要見韓國瑜，一柱擎天姊突然衝出來 。（圖／記者翁進忠攝）

「時間對我們來說完全沒用！」