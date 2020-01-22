春天來了傳遞愛！樂活夜櫻、陽明山花季接力登場

▲台北市花季開跑記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2020花in台北！新春期間台北市推出兩場大型賞櫻活動，首先是以樂櫻繽紛為主題的「2020樂活夜櫻季」，將於2月2日開幕點亮櫻花林，活動時間延續到3月1日，屆時可於傍晚至內湖樂活公園欣賞。接續則是2月15日登場的「2020陽明山花季-櫻你而在」，活動至3月22日止，開幕式當日邀請動物嘉年華與花仙子的精彩劇團表演。

工務局公園處長陳榮興表示，今年樂活夜櫻季主題強調愛與歡樂，公園處別出心裁在樂活公園設立造型櫻花郵筒，希望參與活動民眾能夠一起透過郵件傳遞，把情感及溫暖傳遞出去。限量明信片將於2月2日及2月22日活動服務台發放。

2月8日晚間，來自新北市的夢想藝術聯合國則將帶著櫻花女神花燈，自汐止踩街到樂活公園。2月22日星期六則將舉辦「戀花電影院及戀花市集」，屆時樂活公園將搖身一變成為舒適的戶外電影院，現場還有各式文創攤商、優惠商家以及闖關遊戲贈送限量小禮物。

工務局副局長張郁慧表示，日本非常盛行賞夜櫻，但是要收費，而內湖的樂活夜櫻季為免費開放，今年甚至增加展區長度，總長約3公里，從原本的樂活公園延長到鄰近的白馬山莊，進一步營造出櫻花廊道。

▼內湖夜櫻季。（圖／北市府工務局提供）

而在陽明山花季部分，公園處花卉試驗中心宋馥華主任表示，228連假將於陽明公園舉辦踩街及園遊會，歡迎民眾一起上山走春。另外，為使經典的陽明山花季吸引更多年輕人參與，自去年開始配合花季活動舉辦第1屆陽明山花舞大賽，參賽隊伍踴躍，今年陽明山花季將與全國舞展將合作舉辦第2屆的花舞大賽，預定於3月14日在陽明山舉行比賽。

此外，3月21日也將舉辦櫻花探險王活動，在花鐘、噴水池、王陽明銅像、光復樓及李建興紀念碑等地點設置闖關點，完成闖關可至服務台兌換多肉生態瓶；此外，市府也特別設計可蓋戳章的限量書籤，可在假日活動期間至服務台索取，蓋好花季紀念章戳後即可向附近店家享有用餐優惠。若沒書籤也不要失望，可向提供優惠商家出示花季官網之優惠頁面，同樣可享有優惠。

工務局表示，今年特地在陽明山花鐘廣場設置大型裝置藝術「巢境」，由金門酒廠及渥盛集團贊助規劃，整體建築以「鳥巢」為概念設計搭建而成，藉由自然共生與光影結合，透過光影變化形塑而成的療癒實驗室，宛如世外桃源。

最後工務局也預告，北市2020年春季花系列還有一連串活動，在內湖樂活夜櫻季、陽明山花季之後，緊接著台北玫瑰展及竹子湖海芋繡球花季等將在3月陸續登場，歡迎市民朋友一起「花IN台北」。

▲陽明山花季。（圖／北市府工務局提供）