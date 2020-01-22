買之前看一下！消基會調查「4大超商便當」...僅1家標示製造日期

▲消基會呼籲消費者選購便當時，應注意包裝上之製造日期和保存期限，同時亦須觀察冷藏櫃溫度是否常保在7℃以下，多觀察、多檢視，為自己吃入口中的食物把關。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

台灣便利商店密度全球第二，從傳統小吃到各種義大利麵，提供快速便利的用餐選擇，然而許多民眾購買便當時，常僅關注有效期限而忽略是否有標示製造日期。根據消基會調查，目前市面上4大超商，僅1間標示製造日期、1間標示到期日和保存天數，其餘2間則是只有標示到期日。

消基會於108年11月及109年1月實地走訪4大超商，隨機抽查22家共44樣放置於冷藏區的便當產品，抽樣地點包含雙北市及苗栗縣，調查便利商店便當的製造日期與保存期限標示狀況。並於109年1月份以線上問卷方式調查308位一般消費者，詢問購買便利商店便當的頻率、挑選因素等，並針對製造日期是否影響購買意願及其原因深入了解。

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根據消基會調查，4大超商中僅有7-11標示製造日期，而萊爾富雖然未標示製造日期，但有到期日和保存天數可推算，至於全家與OK便利商店只有標示到期日。

實地調查中，便當標示的保鮮期多數在3天以內，但OK便利商店「好飯館」系列便當，竟然標示可以存放8天、21天、23天及29天。針對OK便利商店好飯館系列的超長保存期限，消基會同仁以消費者身份用Email詢問該公司，獲得回覆如下：

「目前燴飯類商品有三支為長效型燴飯，保存期限為30天。咖哩雞肉燴飯、紅燒豬肉燴飯、辣子雞丁燴飯。因長效燴飯較一般短效燴飯經嚴格殺菌製程，保存亦經測試合格，故可較一般燴飯商品保存時間較長。且生產供應商經ISO22000及HACCP認證，生產商品定期送第三方檢驗單位檢驗控管，添加物成份均符合法規要求，請安心食用。」

另外，根據問卷調查結果，問卷中84.7％的消費者都有購買過便利商店便當的經驗，購買頻率以每月1次以下最多（62.8%）、每月1-3次占比第二（28.4%）；常購買便當的場所以7-11最多（86.2%），全家次之（36.4%），其餘兩家萊爾富與OK皆低於5%。

消費者最在意的項目前三名分別為：口味（78.9%）、價錢（72.4%）與有效日期（69.7%），製造日期排名第四，有48.7%的消費者會注意，相當於近半數的消費者關心製造日期標示；然而，問卷中詢問了「哪幾家便利商店便當有「沒有」標示製造日期的情形？」，超過半數的消費者卻回覆「都有標示」（55.9%），其餘大半回覆「不知道」（41.4%）。

綜合問卷結果，對一般民眾來說，實際會關注製造日期的人並不多，但卻有不少人認為是一項重要指標，畢竟未標示製造日期雖未違法，但挑選的便當尚未過期，卻不知道已經在那裡放多久了，本次調查中有68位消費者對未標示製造日期的產品「新鮮度」提出憂慮，包含「不確定產品的新鮮程度」、「不確定有效期限與製造日期是否合理」、「擔心食物放太久營養流失」等，81.6%的消費者認為未標示「製造日期」將影響購買意願。

▲本次調查中某家OK便利商店，其鮮食架疑似有發霉或鏽蝕之情況。（圖／消費者文教基金會提供）

至於便當的保存環境，本次調查中某家OK便利商店，其鮮食架疑似有發霉或鏽蝕之情況。儘管超商便當均是密閉包裝，然外在環境不衛生，恐怕也將增加食物受到污染的風險。

依照《商品標示法》第9條第四點商品，商品須標示「國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。」。《食品安全衛生管理法》第22條規範「食品及食品原料之容器或外包裝，應以中文及通用符號，明顯標示有效日期」。

消基會呼籲政府應將製造日期與有效日期同列為食品須標示的項目，或是以有效日期、製造日期加上保存期限之方式標示，使消費者得以同時了解產品之製造、有效期限，做出更安全、放心的選擇。消費者選購便當時，應注意包裝上之製造日期和保存期限，同時亦須觀察冷藏櫃溫度是否常保在7℃以下，多觀察、多檢視，為自己吃入口中的食物把關。