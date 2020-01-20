買超商100元福袋！一開「現中COACH包」　網入手樂翻…藏名牌專櫃小物佛炸

▲原PO和網友買萊爾富福袋，抽中名牌小包和小香水。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

迎來2020金鼠年，超商紛紛推出限定福袋，不僅有零食可以吃，還可以抽汽車等大獎，掀起民眾炫風搶購。一名女網友在臉書《爆廢公社二館》表示，她在某間超商用100元買福袋，結果意外裡面有一個名牌手腕包。原PO也貼出一張照片，讓網友紛紛驚呼羨慕，「算值得了」、「別人抽獎總是不會讓人失望。」

原PO文中表示「萊爾富100元福袋抽中，算幸運嗎？還有兩包餅乾＆一瓶飲料＆刮刮樂」，接著貼出一張照片，只見她手拿一個灰色或棕色的手腕包，手指還夾著保證卡證明是正品。仔細一看品牌，讓網友都超羨慕，因為是生產皮革、手袋、公文包、皮鞋等各類產品的時尚大牌「COACH」。

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▲原PO抽中COACH手腕包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO該款手腕包要價大約4千元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

看到照片後，不少人直呼想買，「超幸運」、「也太好了吧」、「太猛啦！老公的同事們不知道買幾個去了，都是餅乾飲料」、「別人抽獎總是不會讓人失望 XDD」、「不錯耶，我的都是很爛的」、「別人的都是好物……我買了一疊都是糖果餅乾」、「超幸運，很難中」、「假問幸運否，真炫耀皮夾。」

雖然有人找出萊爾富即刮即中的獎品表，說沒有看到原PO中的獎項，不過該COACH小包應該是直接就在福袋裡，不需要刮開刮刮卡。另外，也有買萊爾富福袋的網友留言，分享自已抽中的東西，其中就不乏名牌小物，像是COACH的floral小香水、Jo Malone的香皂、Kiehl's護唇膏等等。

▼其他網友也有抽中專櫃、名牌小物。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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