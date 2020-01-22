武漢社區舉辦「萬家宴」...傳1病人致14名醫護人員染病　網怒轟：太過分

▲武漢社區19日舉辦「萬家宴」，引起爭議。（圖／翻攝自中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情擴散速度快，日前已蔓延至全球。武漢市衛健委在21日凌晨通報，有15名醫護人員感染了武漢肺炎，不過，事後卻爆出，在疫情發生的前一天（19日），武漢社區還舉辦「萬家宴」，多達4萬多個家庭參加，引起爭議。有網友怒轟，太過分。

綜合陸媒報導，大陸國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山日前先行透露，1名病患導致14名醫護人員受感染，隨後，武漢市衛健委才在21日凌晨通報，有15名醫護人員感染新型冠狀病毒肺炎。

此外，在武漢市衛健委發出通報的前一天，當地媒體報導，稱武漢市百步亭社區竟舉行了「第二十屆萬家宴」，且有4萬多個家庭參加，多達13,986道菜品，引起熱議，被批「沒有盡早對這批大規模人員進行風險告知」。

對於此前的消息通報中，沒有提到武漢醫護人員感染一事，武漢市長周先旺21日回應，感到非常痛心的，「在華中科技大學附屬協和醫院出現的交叉感染是出現在腦神經外科的一個病人，而不是在傳染科。」

▲武漢市長周先旺21日針對「萬家宴」一事做出回應。（圖／翻攝央視）

周先旺表示，因為腦神經外科忽視了這位病人入院之前有這種新型冠狀病毒的感染，所以做完手術以後，病人出現發燒，導致1位醫生、13位護士被感染，「這一個教訓很深刻，就是防控要做到疏而不漏。」

針對「萬家宴」一事，周先旺強調，百步亭社區年春節前都有萬家宴的習慣，今年之所以繼續舉辦這個活動，是基於之前我們對這一次疫情傳播是對人與人之間有限性傳播的這個判斷，所以對這件事預警不夠，後來確認人與人的傳播已經出現了，我們就迅速採取了各種措施，對這些人員聚集都進行嚴格管控。

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