防堵疫情湖北省發佈「二級應急響應」　嚴格實施隔離措施

▲武漢肺炎疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

因應武漢肺炎疫情，湖北省政府於22日凌晨2點啟動「公共衛生事件二級應急響應」，其中包括嚴格實行屬地管理制、嚴格實施隔離措施、加強社會面防控、疫情報告制度、加強醫療機構管理、做好物資保障工作和維護社會穩定，通告自發佈之日起施行，終止日期由湖北省人民政府另行通告。

根據《央視新聞》客戶端，區域內各單位（含中央在鄂單位、駐軍、武警部隊）不分行政隸屬關係，都要接受統一領導、統一指揮、統籌協調，隔離對象包括新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例、確診病例以及密切接觸者、可疑暴露者。

此外，對密切接觸者及可疑暴露者實行居家或集中隔離醫學觀察，觀察期限自最後一次與病例發生無有效防護的接觸或可疑暴露後14天。湖北省內所有機場、車站、碼頭等交通樞紐均設立體溫檢測點，對所有進站人員實行體溫檢測，並做好健康登記。

▲新型冠狀病毒疫情延燒。（圖／達志影像／美聯社）

通告並指出，鼓勵群眾對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情進行監督，一經發現疑似人員或密切接觸者，應及時向當地疾病預防控制機構或指定部門報告。

此外，各有關部門要做好藥品、醫療器械、檢測試劑的生產、儲備和供應工作，確保各種物資供應充分、市場平穩，對趁機制售偽劣產品、囤積居奇、哄抬物價、行騙牟利等擾亂市場秩序的行為，依法從嚴從快查處。

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