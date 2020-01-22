「板藍根」對武漢肺炎無效！大陸衛健委：病毒存在變異可能

▲大陸目前共確診新型冠狀病毒肺炎440例。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

截至1月21日24時，大陸共確診新型冠狀病毒肺炎440例，其中已經死亡9例，全部為湖北病例。此外，武漢肺炎發生以來，囤板藍根、熏醋的聲音越來越多，甚至一度渲染成為預防的「黃金組合」。對此，大陸國家衛健委直接發文打槍，「不可以！」

大陸專家研判認為，病例主要與武漢相關，已經出現了人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播；同時，病毒存在變異的可能，疫情存在進一步擴散的風險。

武漢市長周先旺1月21日下午在接受採訪時表示，防控薄弱環節目前還是在流動人口，「春節到了，武漢有500多萬的流動人口，他們要出去，還有很多要回武漢團圓、省親，這是一個很大的流動量；那麼春節後還有大規模的返程，如果說控制得不好，就會出現一個爆發的高峰。」

國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鐘南山表示，該病毒目前無有效的針對性藥物，暫未知第二代「人傳人」情況，比較擔心出現「超級傳播者」，目前新型冠狀病毒感染肺炎疫情形勢變化很快。

大陸國家衛健委1月21日晚在其官方微博「健康中國」闢謠稱，板藍根對預防武漢肺炎無效。和平里醫院呼吸科主任醫師張驊稱，板藍根適用於治療風熱感冒、病毒性感冒等熱性疾病的治療，有一定的抗病毒效果，但是對冠狀病毒是不可能有效的；熏醋所含醋酸本身濃度就很低，根本達不到消毒的效果。

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