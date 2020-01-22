防疫升級！交通部取消「1/23～1/29武漢10團」　禁止178名陸客來台

▲各單位全面防堵武漢肺炎。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

昨日台灣確診一例武漢肺炎，交通部今（22）日召開應變小組會議，交通部指出，明日起至29日間，預計有10團、178人為自武漢來台的旅遊團，考慮到武漢市已宣布，要求民眾盡量不要進出武漢的訊息，交通部將協調，取消未抵台的10團旅遊團。針對台灣旅行團，觀光局已通函宣布停止出團與接團，武漢航線是否取消則仍需評估。

交通部長林佳龍今晨在交通部內主持應變小組會議，與會者轉述，關於中國武漢來台旅遊團，今日並無出團，但明（23）日預計將有2團抵台，後續至1月29日止還有8團，共有10團，178人。

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交通部表示，鑑於武漢市已宣達民眾盡量勿進出武漢的訊息，已指示觀光局掌握目前在台武漢團的行程，並將來台而未抵台的10團也透過管道協調取消中，同時與衛福部疾管署討論警示層級以及相應的作為。

▲民眾外出可戴口罩預防傳染。（示意圖／記者林敬旻攝）

針對台灣旅行團，觀光局已通函宣佈，即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團。

林佳龍表示，目前要先配合衛福部，掌握病毒的特性，包括傳播性、致命性及疫情週期，有科學資料當基礎，才不會誤判防疫作為。但防疫最怕輕敵，關於武漢遊客來台旅行團，已經抵台的應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台的則協調取消，並視疫情發展採取有效因應措施。

另外，關於是否暫停武漢航線，林佳龍認仍需審慎評估，因為事涉台商及在武漢台灣民眾春節返台，且目前仍未確切掌握疫情在大陸其他城市的擴散情形，故宜優先做好防疫宣導，並請民航局協調航空公司，加強旅客在機上的防護工作，入境前也配合海關相關部門做好檢疫。

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