春節武漢陸客團10團要來台！林佳龍出手了　「透過管道協調取消中」

▲武漢肺炎疫情擴大，林佳龍透過管道協調武漢陸客團取消來台。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎防疫刻不容緩，交通部長林佳龍今晨在交通部內主持應變小組會議，與會者轉述，關於中國武漢來台旅遊團，今日並無出團，但明（23）日預計將有2團抵台，後續至1月29日止還有8團，共有10團，178人。鑑於武漢市已宣達民眾盡量勿進出武漢的訊息，林佳龍指示觀光局掌握目前在台武漢團的行程，將來台而未抵台的10團也透過管道協調取消中。

至於台灣旅行團部分，觀光局也已通函宣佈，即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團。交通部今晨召開防疫應變小組會議，與會者轉述，林佳龍在會中表示，目前要先配合衛福部，掌握病毒的特性，包括傳播性、致命性及疫情週期，有科學資料當基礎，才不會誤判防疫作為。

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▲觀光局已發函，即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團。（圖／達志影像／美聯社）

林佳龍說，但防疫最怕輕敵，關於中國武漢遊客來台旅行團，已經抵台的應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台的則協調取消，並視疫情發展採取有效因應措施，並與衛福部疾管署討論警示層級以及相應的作為。

另外，關於是否暫停武漢航線，與會者轉述，林佳龍認仍需審慎評估，因為事涉台商及在武漢台灣民眾春節返台，且目前仍未確切掌握疫情在中國其他城市的擴散情形，故宜優先做好防疫宣導，並請民航局協調航空公司，加強旅客在機上的防護工作，入境前也配合海關相關部門做好檢疫。

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