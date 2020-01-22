武漢肺炎疫情擴大！旅遊業者：湖北團全數下架、關團至6月

▲防武漢肺炎，民眾開始戴口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／綜合報導

武漢肺炎疫情擴大，台灣也出現首例確診病例，觀光局宣布今（22）日將正式發函，即日起禁止旅行社出團湖北旅遊。創新旅行社劉自強表示，目前已經將架上的湖北團全數下架，預計到5至6月期間湖北團都會關團。

劉自強表示，一般旅行團前往武漢多半搭配長江三峽行程，由於目前季節關係不適合前往，加上武漢是以政治、經濟為主而非觀光，對台灣而言，前往的旅行團數量本就少，每週約2至3團，冬季更少，一週約1、2團還可能招不滿，但目前湖北團都是先暫停的情況。

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▲武漢肺炎疫情擴大。（示意圖／記者林敬旻攝）

劉自強進一步指出，春節期間受影響人數較多，預估達數百人，但對旅行社業績來說沒有太大影響。受到疫情擴大影響，許多旅客已開始詢問退費事宜，劉自強說，像這種屬於不可抗力的因素下，業者除了已經繳的行政規費外，其他都是百分之百退還，至於非湖北團是否出現退費潮，劉自強表示目前以詢問居多，沒有延期的情況。

隨著農曆春節即將到來，劉自強建議政府應該要多注意防範篩檢，航空公司第一線要協助政府把關，把防疫措施做好，針對日前交通部長林佳龍提出應暫時停飛武漢建議，劉自強認為一旦停飛，對台商的影響會較大。

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