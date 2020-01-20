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台中活春宮男主角身分曝光！北部建築業小開拉長髮妹激戰2回　太太氣炸急求饒

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▲▼一對男女凌晨在此處上演活春宮。（圖／取自GoogleMap）

▲一對男女在台中市北屯區環中東路與東山路口上演活春宮。（圖／取自Google Maps）

記者董美琪／綜合報導

台中活春宮馬路上演！一名男子17日凌晨抱著金色長髮女子靠在路邊號誌桿，當街全裸野戰，對街民眾看傻邊錄影邊報警「現在到斑馬線上了，你們(警察)可能要來一下」。4分鐘影片引起網友瘋傳熱議。據了解，男主角是營建業的富二代小開，他的老婆事後雖然陪同他到案說明，但實在氣炸了，另網友也高度關注討論，還有人好奇，「酒店買出場會只穿一件風衣？」

據了解，一名白色BMW17日凌晨3點突然停在北屯區環中東路與東山路口的一間超商及藥局門口，男子下車後，突然拉下一名長髮女子，2人站在人行道的號誌燈桿旁上演活春宮，遭對街民眾全程錄下。30秒後，男子接著脫下女子大衣，女子竟一絲不掛，讓民眾嚇呆趕緊報警。

「路邊活春宮，現在走到斑馬線了，女的沒穿被脫光了，看起來像喝醉了，車號喔……」，眾人一邊報警一邊驚呼，「太誇張了，直接在路上打砲了，他是狗嗎？ㄟ脫光了，太帥了吧，我們是大飽眼福？他們還好像沒發生什麼事的概念，剛剛還想說是不是看錯？X好扯喔人生第一次看到……。」

「又拉出來X，真的全裸耶，他真的把我們當觀眾耶，我覺得他是故意的，看到我們在看，又把她拉出來，好扯喔25年第一次看到。喔！還叫耶！藥局裡面的人一定傻眼。」這對男女完事後，隨即駕車離去，讓民眾直說「該不會到下個路口又停下來……。」另外也有路人不敢相信自己的眼睛，繞回來觀戰。

不少網友全都看傻，紛紛留言「大概是藥還在走」、「該買台BMW了」、「這樣在路邊真的很像動物」、「竟然有開車，為何不在車上」、「可能吃東西噎到（哈姆立克法）」、「附近汽旅一堆，有錢開名車，沒錢開汽旅？」、「吸鏘了吧」、「這個只要拿桶冰水潑過去，就能分開了」。

台中市警局第五分局東山所所長詹典儒表示，警方獲報到場時，該名激情男女已駕駛BMW離開現場，由於這對男女行為已觸犯妨害風化罪，全案朝《刑法》公然猥褻罪偵辦。

警方根據車牌資料找到男當事人，得知太太因為在網路上先認出先生，早就火大痛罵狂飆老公，「這下你變成全台最知名人物」。該名男子在老婆陪同下到案說明，但老婆氣得堅持在車上等。

據了解，男子姓氏罕見，年約30多歲，在北部經商，另一位長髮辣妹則是台中某酒店小姐。警方表示，男子到案後深表後悔，表示影片傳開後老婆很火大，但違法是事實，男子先依妨害風化罪嫌函送法辦，是否喝酒部分因為事隔多日，無法確認；至於酒店女子，男子雖辯稱有點忘記是哪一家酒店，警方仍會追查該名女生身分送辦。

此外根據《自由》報導，男子家中從事營建業是富二代小開，他向警方表示，當天和太太吵架後負氣開車到台中，在網路上找了一間酒店並將坐檯小姐買出場，本來打算車震，但怕行車紀錄器留下「痕跡」，但因一時激情且對台中路況不熟，才會直接在車外洩慾，事後將對方載到指定地點放下後，再開回北部。

不少網友紛紛表示「只穿一件風衣根本雙方講好價碼才做的」、「這樣加多少錢，酒店妹才答應在路上做」、「看完覺淂真的很扯」、「台中路上一堆摩鐵，你跟我說找不到」、「又沒有全裸，有穿襪子」、「吵個架就叫小姐？」、「其實不是酒店妹？」、「那位小姐也太配合？」。

由於事後影片瘋傳，如果在臉書公開貼出影片，將涉及觸犯散佈猥褻物品罪，可能被判2年以下有期徒刑，提醒民眾勿散布影片以免觸法。

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