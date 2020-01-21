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浙江也出現武漢肺炎確診病例！一次新增5人「46歲男兩周前發燒」

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲肺炎蔓延，武漢醫護人員嚴陣以待。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江省衛健委21日指出，浙江先前通報的5例懷疑病例已確認為武漢肺炎（新型冠狀病毒）確診病例，首例確認者為46歲男性，常住武漢，1月3日從武漢駕車至溫州，隔天出現發燒症狀就醫，17日在溫州定點醫院進行隔離治療。

浙江省衛健委表示，經省、市兩級疾控中心實驗室檢測確認，截至1月21日12時，除首例確診病例外，經省診斷專家組確診新型冠狀病毒感染的肺炎病例4例，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例5例，其中杭州1例、溫州2例、舟山1例、台州1例。

浙江省衛健委指出，所有病例均有武漢居住史、旅行史和密切接觸史，目前5名患者病情穩定，對88名密切接觸者實施醫學觀察，目前未發現發熱等呼吸道相關症狀。

浙江省衛健委提到，浙江首例患者為男性，46歲，長期居住武漢市。1月3日自武漢自駕前往溫州，1月4日出現發熱症狀遂就診，於1月17日在溫州定點醫院進行隔離治療。經省疾控中心檢測，患者標本呈新型冠狀病毒核酸陽性。1月20日，標本送至中國疾控中心進行病毒核酸复核檢測，結果為陽性。1月21日，經國家衛生健康委疫情領導小組下設的診斷組專家評估確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現患者病情穩定，其密切接觸者均在醫學觀察中。

▼防範武漢肺炎，大陸防疫措施升級。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

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