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「新型冠狀病毒」肆虐！武漢市感染肺炎死亡個案增至6例

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢市感染肺炎死亡個案增至6例。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎來勢洶洶，而確診病例已擴散至北京、上海、浙江及廣東省等地區。武漢市市長周先旺指出，目前武漢市因「新型冠狀病毒」感染的肺炎病例達到258例，其中有25例已經治癒出院，但有6例已死亡。

據《央視新聞》報導，周先旺指出，截至2020年1月20日24時，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例258例，已治癒出院25例，死亡6例。目前仍住院治療227例，其中重症51例、危重症12例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

大陸國家衛生健康委稍早公佈最新情況，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例291例（湖北省270例，北京市5例，廣東省14例，上海市2例）；14省（區、市）累計報告疑似病例54例（湖北省11例，廣東省7例，四川省3例，雲南省1例，上海市7例，廣西壯族自治區1例，山東省1例，吉林省1例，安徽省1例，浙江省16例，江西省2例，海南省1例，貴州省1例，寧夏回族自治區1例）。

此外，衛健委還指出，目前追蹤到密切接觸者1739人，已解除醫學觀察817人，尚有922人正在接受醫學觀察。

世界衛生組織西太平洋分部（WHOWP）21日也表示，「根據『2019新型冠狀病毒』最新感染報告顯示，現在可能出現持續性人與人傳播（sustained human-to-human transmission）的現象。」但仍需要更多訊息與分析，才能全面了解人傳人的「範圍、程度與其他重要細節」。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

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