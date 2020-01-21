武漢肺炎延燒！藥師曝關鍵5步驟「一堆人口罩都戴錯」　懶人包一次搞懂

▲醫師提醒，要避開人潮擁擠、不通風之場合。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，讓不少民眾恐慌「是否為SARS捲土重來。」由於多數冠狀病毒是透過飛沫傳染，所以勤洗手、戴口罩尤為重要，但其實許多人戴口罩的方式都是錯誤的，而藥師也提醒，不能忽略的5個重要步驟。

目前已確認武漢肺炎存在人傳人的情況，暫無可用疫苗，因為大部分冠狀病毒是透過飛沫傳染，疾病署建議，常用肥皂洗手；咳嗽戴口罩；盡量避免出入人擠人、通風不良的場所，並避免接觸野生動物與禽鳥。

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▲▼口罩粗糙面要朝外、柔軟吸水面則朝內。（圖／粉專「政昇處方宅配藥局 iHealth」授權引用）

其中，許多民眾儘管戴上口罩，但因方法錯誤，效果大打折扣，甚至根本沒用。粉專「政昇處方宅配藥局 iHealth」之前就曾分享一些值得注意的穿戴步驟及細節。

首先，戴口罩前要洗手，顏色面（粗糙防水面）向外，接著拉開口罩覆蓋口、鼻及下巴，除下後只觸摸口罩的橡筋，然後要記得洗手。其口訣為「洗（洗手）」、「確（確認內外）」、「罩（鼻口下巴罩好）」、「貼（鼻樑片貼緊鼻樑）」，方便大家記誦檢視。

▲以上這些穿戴方式都是錯誤的。（圖／粉專「政昇處方宅配藥局 iHealth」授權引用）

另外，以下幾個穿戴方法都是錯誤的，包括吸水面朝外、鼻子外露、戴汙染口罩、戴在頭上。值得一提的是，粉專還整理出5種口罩類型，棉布口罩和醫用紗布口罩，僅能過濾較大的顆粒物；而活性碳口罩能阻隔飛沫、灰塵；至於外科口罩和N95口罩，對阻隔病毒細菌很有幫助。

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▼口罩種類。（圖／粉專「政昇處方宅配藥局 iHealth」授權引用）

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