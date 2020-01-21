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陸春運嚴防「超級傳播者」　專家：發燒應「強制不允出去」

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▲▼中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸「武漢肺炎」（新型冠狀病毒肺炎）疫情持續擴大，確診已達219例，面對即將到來的春節返鄉潮，大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山表示，春節期間得病的人數估計還會有增加，要防止「超級傳播者」的出現，「假如說真的有發燒，還要返鄉的話，監測到就應該強制性，不允許他出去，這是要提高級別，不是只勸他不要出去。」

大陸國家衛健委的醫學專家20日晚間針對「武漢肺炎」的情況進行說明。中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光指出，新型冠狀病毒感染的肺炎疫情現在還處於早期，對武漢市來講，傳播進入了一種社區傳播的早期，「100多例病例相對武漢一千多萬人口來講是少數，只要公共衛生措施對，完全可以逆轉。」

▲▼武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

春節返鄉潮來到，也對防疫造成大挑戰，國家衛健委高級別專家組組長鐘南山表示，武漢「減少輸出病例」是此次防疫很重要的一環，除非有非常重要的事情，不然不要去武漢，武漢也會有嚴格的口岸檢查，火車站、機場篩檢，「首先就是體溫，假如說真的有發燒，還要回家的話，監測到了以後應該強制性地，不允許他們出去，這是要提高級別，不是勸他不要出去。」

鐘南山還說，現在處於一個節骨眼上，春節期間這40天，估計得病的人數還會有增加，「不希望這個波會呈鍊式的發展，就是要防止它的傳播，要害就是在傳播過程中出現一些『超級傳播者』，做好預防、隔離、觀察，不讓它傳播的話，那超級傳播者產生的機率就會降低。」

▲▼中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

鐘南山並強調，現在要提高警惕，全民、領導、政府、醫務人員，包括媒體，屬地的領導要負起責任，「我們有信心能夠控制新型冠狀病毒，這次用兩周定位了新型冠狀病毒，再加上我們有很好的監控以及隔離制度，相信疫情不會像17年前SARS造成的社會影響以及經濟損害。」

中國工程院院士、感染病學家李蘭娟也提到，要在武漢要把疫情、病人感染者控制住，盡快防止向其他地方擴散；檢測以後及時地發現，然後及時地隔離，包括在其他地區發現，不但他隔離，跟他接觸相關的病人也要按照要求隔離，「把有限的傳染源控制了，就不會引起大規模的擴散，政府要在這方面負起責任，各個部門共同來負責，這個機制是我們中國的優勢，也是國家的制度能夠控制傳染病非常好的一套體製或者機制。」

▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山。（圖／央視）

▲▼鍾南山。（圖／翻攝微博）

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