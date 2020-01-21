　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢肺炎快速擴散　陸委會：大陸應依兩岸醫藥協議積極合作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲為了因應武漢肺炎，武漢的防疫檢查近日大幅度加強。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸武漢肺炎確診病例已擴散至北京、深圳、上海等地，21日還傳一名來花蓮旅行的陸客出現發燒情況，被送院隔離檢查。陸委會21日表示，肺炎疫情快速擴散，已引起國際關注，中國大陸應在兩岸醫藥衛生合作協議的基礎上積極合作，持續通報疫情及防治相關資訊，「如有就醫個案，應提供對方人民緊急醫療照顧等，以降低疫情的衝擊與傷害。」

陸委會表示，政府高度重視近期中國大陸2019新型冠狀病毒肺炎疫情發展，行政院於去年12月31日武漢傳出疫情的第一時間，已召集相關機關會商防疫整備事宜，並立即啟動武漢直航航班登機檢疫等防治措施。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

陸委會提到，為因應中國大陸疫情升高及擴延至武漢以外區域，政府已於1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並已二度召開跨部會會議，以統籌整合各部會資源與人力，於年節期間持續強化邊境檢疫措施、加強風險溝通、確保防疫物資充裕、進行醫療院所演練等，以降低疫情對國內之衝擊，全力防護國人健康安全。

陸委會指出，針對疫情擴大，疾管署已於20日對外說明，將擴大特殊嚴重傳染病肺炎通報對象之範圍，亦即具中國大陸旅遊史（不限武漢）且具有肺炎者均列入通報，另將於陸港澳入境班機上全面發放「旅遊疫情警示．主動健康申報」宣導單，以及協助醫療院所盤點隔離病房等措施，以因應春節返鄉人潮。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

陸委會還說，他們隨時關注疫情發展，並與疾管署保持密切聯繫，一旦疫情升高，政府相關機關一定會迅速採取相應的防疫措施，包括提升旅遊警示及啟動必要的應變作為。年節假期將至，本會提醒赴陸民眾及在中國大陸的國人注意健康照護，近期曾前往中國大陸武漢地區或自當地返臺的民眾，若有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報1922（自中國大陸撥打886-80000-1922）防疫專線並戴口罩儘速就醫。

陸委會強調，中國大陸疫情快速擴散，已引起國際關注，世界衛生組織也表示將召開緊急會議應處，「呼籲中國大陸，為了維護兩岸人民的健康福祉，雙方應該在兩岸醫藥衛生合作協議的基礎上積極合作，由醫療單位持續通報疫情及防治相關資訊，如有就醫個案，應提供對方人民緊急醫療照顧等，以將本次疫情的衝擊與傷害降至最低。」

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎死亡「增至6例」...患者醫療費、門診費政府全「買單」！

「竹鼠」疑是武漢肺炎源頭！陸抗SARS專家：不要再吃野味了

暫無特效藥！嚴防「毒王級」超級傳播者…鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

「新型冠狀病毒」肆虐！武漢市感染肺炎死亡個案增至6例

浙江也出現武漢肺炎確診病例！一次新增5人「46歲男兩周前發燒」

餐廳用餐到一半巨鼠掉落　女客被砸鼻子鮮血直流...還帶著兩個寶寶

影／不明原因肺炎→確認新型冠狀病毒　武漢肺炎「21天全紀錄」

百貨公司隨機殺人！女大生排隊上廁所慘遭「頸部反覆切割」…血染白裙倒地

收廢紙年賺近百萬！　42歲大姐花「8年積蓄」買房...希望取個好媳婦

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例　疑似病例54例

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

武漢肺炎死亡「增至6例」...患者醫療費、門診費政府全「買單」！

「竹鼠」疑是武漢肺炎源頭！陸抗SARS專家：不要再吃野味了

暫無特效藥！嚴防「毒王級」超級傳播者…鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

「新型冠狀病毒」肆虐！武漢市感染肺炎死亡個案增至6例

浙江也出現武漢肺炎確診病例！一次新增5人「46歲男兩周前發燒」

餐廳用餐到一半巨鼠掉落　女客被砸鼻子鮮血直流...還帶著兩個寶寶

影／不明原因肺炎→確認新型冠狀病毒　武漢肺炎「21天全紀錄」

百貨公司隨機殺人！女大生排隊上廁所慘遭「頸部反覆切割」…血染白裙倒地

收廢紙年賺近百萬！　42歲大姐花「8年積蓄」買房...希望取個好媳婦

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例　疑似病例54例

住美國比較沒壓力？　網友中肯回覆被讚爆：有錢去哪都爽

失心瘋「買了偶像周邊最後用途」過於真實　網笑翻推爆：7點全中！

新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

曾之喬遇年下男「白目笑話」狂撩　謎底揭曉全傻眼：性騷擾！

貿易戰搗亂！　企業2019年籌資首見過半數用來還債

北捷這路線挨批最難坐　網：榮登「最討厭搭乘」的路線寶座

許瑋甯甜認「除夕到男友家圍爐」　初二跟她一起回娘家

波多野結衣拍AV「cos小丑」激戰男優！　綠髮紅西裝樓梯跳舞…神還原被狂讚

蘭蔻唇膏披上絕美「天鵝絨外衣」　有錢也不一定買的到

吳皓昇拍完《大時代》胖5KG　文汶曝新年願望「想生兔寶寶」

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

大陸熱門新聞

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

陸抗SARS專家：竹鼠可能是武漢肺炎源頭

20歲妹洗澡！腿間冒出男嬰頭傻：沒懷孕啊

19歲女大生被性侵墜樓亡！判決卻讓家屬崩潰

武漢肺炎「新增1死」累計4死

SARS專家證實：武漢肺炎肯定人傳人

女大生遭硬上跳樓…兇手還「偽裝車禍」判決出爐

武漢肺炎「上海現首例」！全網怒轟

鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產車

10月大男嬰慘遭8歲姐塑膠袋套頭險喪命！

存款多了21萬！他轉回對方帳號...隔月卻負債

鍾南山：新型冠狀病毒肺炎有人傳人的現象

更多熱門

相關新聞

疾管署6時公布武漢肺炎檢驗結果

疾管署6時公布武漢肺炎檢驗結果

武漢肺炎持續延燒，截至1月20日，共有8例疑似病例，其中6人已排除，另有2名通報個案尚在檢驗中，分別為47歲與50多歲女性，皆有武漢旅遊史，新竹馬偕及花蓮門諾醫院個案，皆在今（21）日通報。疾管署晚間臨時宣布召開記者會，晚間6時將由中央流行疫情指揮中心公布檢驗結果。

WHO：武漢肺炎可能「持續人傳人」

WHO：武漢肺炎可能「持續人傳人」

防武漢肺炎　N95、醫療級口罩網購搶到缺貨

防武漢肺炎　N95、醫療級口罩網購搶到缺貨

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

關鍵字：

陸委會武漢肺炎兩岸醫藥衛生合作協議新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面