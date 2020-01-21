武漢肺炎快速擴散　陸委會：大陸應依兩岸醫藥協議積極合作

▲為了因應武漢肺炎，武漢的防疫檢查近日大幅度加強。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸武漢肺炎確診病例已擴散至北京、深圳、上海等地，21日還傳一名來花蓮旅行的陸客出現發燒情況，被送院隔離檢查。陸委會21日表示，肺炎疫情快速擴散，已引起國際關注，中國大陸應在兩岸醫藥衛生合作協議的基礎上積極合作，持續通報疫情及防治相關資訊，「如有就醫個案，應提供對方人民緊急醫療照顧等，以降低疫情的衝擊與傷害。」

陸委會表示，政府高度重視近期中國大陸2019新型冠狀病毒肺炎疫情發展，行政院於去年12月31日武漢傳出疫情的第一時間，已召集相關機關會商防疫整備事宜，並立即啟動武漢直航航班登機檢疫等防治措施。

陸委會提到，為因應中國大陸疫情升高及擴延至武漢以外區域，政府已於1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並已二度召開跨部會會議，以統籌整合各部會資源與人力，於年節期間持續強化邊境檢疫措施、加強風險溝通、確保防疫物資充裕、進行醫療院所演練等，以降低疫情對國內之衝擊，全力防護國人健康安全。

陸委會指出，針對疫情擴大，疾管署已於20日對外說明，將擴大特殊嚴重傳染病肺炎通報對象之範圍，亦即具中國大陸旅遊史（不限武漢）且具有肺炎者均列入通報，另將於陸港澳入境班機上全面發放「旅遊疫情警示．主動健康申報」宣導單，以及協助醫療院所盤點隔離病房等措施，以因應春節返鄉人潮。

陸委會還說，他們隨時關注疫情發展，並與疾管署保持密切聯繫，一旦疫情升高，政府相關機關一定會迅速採取相應的防疫措施，包括提升旅遊警示及啟動必要的應變作為。年節假期將至，本會提醒赴陸民眾及在中國大陸的國人注意健康照護，近期曾前往中國大陸武漢地區或自當地返臺的民眾，若有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報1922（自中國大陸撥打886-80000-1922）防疫專線並戴口罩儘速就醫。

陸委會強調，中國大陸疫情快速擴散，已引起國際關注，世界衛生組織也表示將召開緊急會議應處，「呼籲中國大陸，為了維護兩岸人民的健康福祉，雙方應該在兩岸醫藥衛生合作協議的基礎上積極合作，由醫療單位持續通報疫情及防治相關資訊，如有就醫個案，應提供對方人民緊急醫療照顧等，以將本次疫情的衝擊與傷害降至最低。」