防武漢肺炎！N95、醫療級口罩網購搶到缺貨　銷量較流感季暴增8倍

▲隨著武漢肺炎疫情逐漸擴大，全台近期掀起口罩搶購潮。（圖／記者賴文萱攝）

記者洪菱鞠／台北報導

武漢肺炎疫情逐漸擴大，不僅擴散至中國大陸其他省，南韓、日本、泰國相繼出現確診病例，台灣也傳出有疑似病例。由於武漢疫情確定會人傳人，不少民眾出入公共場所紛紛戴上口罩自保，全台近期也掀起口罩搶購潮，尤其最搶手的醫療級口罩、N95口罩，在部分網購通路更是賣到缺貨，網購業者也觀察到，這波口罩買氣較流感季節時暴增860%。

中國大陸爆發武漢新型冠狀病毒肺炎，目前已累積超過200例確診、4人死亡。隨著農曆春節即將到來，台灣嚴陣以待全力防堵病毒之外，最近也再現口罩囤貨潮，東森購物觀察，這波口罩的搶購熱度相較流感季節成長860%，其中最多人搶買成人款及兒童款N95口罩，買氣在21日飆升最明顯，光這一天就銷售出至少約5,000片。

Yahoo奇摩購物事業群品類經理蔡杰榮表示，受武漢肺炎議題影響，口罩單週可賣出1500盒，為一般流感季節的5倍，也帶動購物中心口罩近3週業績成長5倍。蝦皮購物也指出，在「口罩」相關關鍵字搜尋量上，20日與19日相比，已飆出超過1.6倍成長。

▲部分醫療級口罩、N95口罩在網購通路賣到缺貨。（上圖／翻攝自東森購物網、下圖／翻攝自friDay購物）

而市售口罩種類多樣，各家網購平台從銷量排行來看，最熱賣的仍是「醫療級口罩」與「高過濾性N95口罩」，像是friDay購物站上已全數銷售一空，廠商也備貨不及；東森購物同樣出現N95完全缺貨情形，廠商爆單，但已緊急補貨，應付年節期間的單量；蝦皮購物則表示站上N95口罩仍有庫存可供應。此外，方便隨身攜帶、幫助消毒的防疫利器，包括酒精噴霧、酒精棉片、乾洗手、抗菌噴霧等，其銷量也同步成長，Yahoo奇摩購物中心發現周邊用品熱銷3倍之多。

僅管受到疫情影響，導致民眾產生預期心理，造成商品陸續售罄，不過也有廠商透露，缺貨因素還包括1月份適逢過年休假，工廠休息導致產能降低，待2月份就有機會重新上架。而愛合購從站內口罩上架情形判斷，部分「醫用口罩」雖暫時性缺貨，已先行下架，但目前並未大缺貨，建議民眾理性消費勿大量囤貨。

至於一定要戴上N95才能防武漢肺炎嗎？對此，林口長庚感染醫學科教授級主治醫師黃景泰表示，目前武漢肺炎病毒情況尚不明瞭，但以醫護人員照顧流感病人經驗來看，「外科口罩不會比較差」，不需要搶到高規格N95口罩。另外，除了戴口罩，勤洗手也很重要。