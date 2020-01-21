春節「武漢陸客團」來台人數曝光！　台灣還有7團83人要去當地玩

▲觀光局統計，22日起至春節結束，共有10團、178人武漢陸客團將來台。（圖／記者張一中攝）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情擴散，截至目前中國大陸統計已有218起確診病例。觀光局統計，自今（21）日起至農曆春節結束，台灣共有7團83人將至當地旅遊，另外，經武漢市組團來台的陸客團今日共有2團、24人，明（22）日起至春節結束則有10團、178人。

針對武漢肺炎疫情擴散一事，觀光局表示，經查大陸湖北省武漢市組團社計有8家，前揭組團社向本局通報今日（1/21）入境大陸觀光團約2團、計24人，明日起至農曆春節期間（1/22-29）通報入境大陸觀光團約10團、計178人。

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▲武漢肺炎疫情嚴重，加上春節連假將至，台灣如臨大敵。（圖／達志影像／美聯社）

另外，針對台灣赴大陸湖北省武漢地區旅遊之旅行團體狀況，觀光局經電洽東南、康福、雄獅、山富國際、五福、鳳凰國際、燦星國際、喜鴻、長汎、世邦、易飛網國際、百威等大陸線主要旅行社，今日至農曆春節結束期間（1/21-29），計約安排7團83人至當地旅遊。

觀光局表示，已責請旅行社應注意旅客身體狀況，如有出現發燒或類流感症狀者，應盡速戴口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形，以供醫師及時診斷通報，並應通報觀光局及衛福部。

▲觀光局表示，已函請各旅行公會、領隊協會宣導防疫措施，如台灣旅客或陸客身體出現類流感症狀，要即刻通報。（圖／達志影像／美聯社）

觀光局於1月16日及17日，也函請各旅行公會及領隊協會宣導，提醒旅客勤洗手、戴口罩等相關防疫措施，並檢送疾管署所訂「中國大陸不明原因肺炎在當地及返國後之注意事項」供業者宣導，復於109年春節7天連假期間，委請旅行公會於北、中、南主要機場向旅遊團旅客宣導相關防疫措施。

此外，觀光局也已通知接待大陸觀光團之旅行社及線上導遊注意大陸旅客身體狀況，如有出現發燒或類流感症狀者，應盡速就醫，並應即刻通報。