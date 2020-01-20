國民黨4人贊成解散統促黨！民進黨「多數反對」GG　徐永明說話了

▲國民黨有4人贊成解散統促黨。（圖／翻攝徐永明臉書）



記者鄒鎮宇／台北報導

時代力量20日在第9屆立法院最後一次院會提出決議，要求政府依憲法解散統促黨，然結果75人中有贊成票7人、反對票64人、棄權4人。對此，時力黨主席徐永明表示，贊成票中也有國民黨立委投票，「民進黨再不積極處理，很難對民眾交代！」

徐永明在個人臉書指出，時代力量在最後一次總預算審查表決時，要求政府處理近年來在台灣鬧出許多紛爭的統促黨，認為內政部必須依據《憲法增修條文》第5條與《政黨法》第26條等規定，聲請司法院憲法法庭，解散張安樂領導的統促黨。

▲▼徐永明認為，民進黨應該要努力回應民意。（圖／翻攝徐永明臉書）



徐永明認為，統促黨違法事項眾多，嚴重擾亂台灣社會的治安，各黨派應該正視、反制，不應該放任統促黨紀亂下去，沒想到投票結果竟是民進黨團反對，贊成票的7票當中還有國民黨的林麗蟬、呂玉玲、林奕華、許淑華，其餘3票則為時代力量的鄭秀玲、徐永明及黃國昌。

徐永明表示，2020總統大選蔡英文勝出，國民黨部分政治人物開始可以感受人民的心聲，因此投下贊成票，「民進黨作為執政黨，更應該要比在野黨積極督促內政部行動，硬起來處理、解散統促黨。國民黨都在改變了，民進黨不加倍努力很難對民眾交代！」

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