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「罷韓省1200億」韓國瑜回擊3連發！　市府要苦苓「作好功課」

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記者許宥孺／高雄報導

作家苦苓和高雄市政府新聞局的戰火延燒第三天！苦苓日前「罷韓省1200億」的說法，讓高雄市新聞局相當不開心。20日中午苦苓在臉書發文回擊：「韓市長你要不要先跟陳菊和高雄巿民道歉？」；而新聞局繼清晨6點多回應後，時隔7小時再度發布新聞稿，指出苦苓身為公眾人物，應先作好功課，不要信口雌黃誤導眾聽，並重申：「苦苓先生立即公開澄清道歉，則市府正式提告」。

▲苦苓給罷韓公開信。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

▲苦苓給罷韓公開信。（圖／翻攝自Facebook／苦苓）

▲▼ 市府說負債 。（圖／記者洪正達攝）

▲高市府財政局長李樑堅說明負債情形。（圖／記者洪正達攝）

苦苓20日中午在臉書回擊，要韓國瑜「先向陳菊和高雄市民道歉」。苦苓表示，「舉債400億」是事實，是財政局公開承認的，我哪裡說錯了？而你們如果照這樣做下去，未來的三年確實有「可能」再負債1200億，我又有哪裡不對？反而你從競選高雄市長開始，就不斷誣蔑陳菊前市長「負債3000億」，根本是在睜眼說瞎話。

苦苓指出，「陳菊接任市長的時候，高雄市已經負債1198億。後來縣市合併，高雄縣的264億負債也變成高雄市的，而高雄縣本來每年約100億的中央補助款，又被馬英九政府取消，等於陳菊少了總共800億的收入，卻需要多負擔264億的債務。而且，陳菊市卸任時的負債數字是2411億，這在高市府財政局的網頁上寫的清清楚楚，哪來的3000億負債？」

苦苓最後表示，要求我道歉之前（何況我講的數字一點也沒錯），是不是應該先向陳菊市長道歉呢？先向被騙的高雄市民道歉呢？「反躬自省」，希望你早一點具備這種能力。

【高雄市新聞局澄清稿內文完整如下】

韓市長剛上任時，很多民眾或媒體因為不了解政府財務調度操作方式，誤將「借新債還舊債」也把它當作是新增加的債務，流傳錯誤訊息說韓市長上任高雄市債務就增加400億元。這個錯誤的訊息嚴重損及市府聲譽，經市府於去年(108)年5月8日發布新聞稿鄭重澄清後才平息。而今作家苦苓卻又公開引用該錯誤訊息且故意聳動，令人遺憾而且不解。

高雄市自韓市長接仼以來，即秉持積極開源節流的原則要求各局處辦理，而以107年12月31日對照108年12月31日的財政部要求公告的高雄市長短期債務高雄市只增加36億元。

▲高雄市107年底及108年底債務實際數增減情形表如表(單位:億元)。。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市107年底及108年底債務實際數增減情形表如表(單位:億元)。（圖／高雄市政府提供）

另外，就目前初估108年決算，歲出入差短可能大約14億元多，比原先預算65.46億元，少了50億元左右，這是市府各局處共同努力的成果。高雄市政府還是要特別再聲明，政府每年可以舉債的額度以及總共可以舉債的上限，公共債務法都有規定，高雄市目前每年可以舉債的上限不超過200億元，總共可以舉債的空間也剩餘不到700億元，怎麼會有苦苓作家所說韓市長任內負債可能達到1,600億元，所以，這些說法根本毫無根據，而且是信口開河，令人相當失望，一個知名作家，為了創造聲量，故意詆毀高雄市政團隊的成績，造成市民的錯誤認知，這樣做對得起自己的專業及良心嗎？

高雄市政府指出近年中央政府為建設高雄，投入不少經費建設，例如流行音樂中心、高雄展覽館、國家體育場(即世運主場館)、衞武營國家藝術中心，目前興建中的港埠營運大樓，這些建設是中央全額補助，市政府完全不需編列任何配合款。而對於苦苓先生所說前市長陳菊任內的許多重大建設，其中國家體育館、工商展覽館及海洋音樂流行中心，市政府是沒有出配合款的。因此，苦苓先生的公開言論已經過度誇大及不實，身為公眾人物，應先作好功課，不要信口雌黃誤導眾聽，對此，高雄市政府鄭重請苦苓先生應該立即公開澄清道歉，否則正式提告。

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